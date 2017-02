Algérie: Révision constitutionnelle 2016 - "Une ère politique pour la consécration des valeurs républicaines"

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Larbi Ould Khelifa a affirmé, mardi à Alger, que les amendements constitutionnels de 2016 ont ouvert la voie à "une ère politique et à un système juridique à même d'ériger l'Algérie en citadelle des valeurs républicaines, nationales et de la paix".

Les amendements constitutionnels de 2016 "ont ouvert la voie à ère politique et à un système juridique à même d'ériger notre pays en citadelle des valeurs républicaines et nationales, de la paix, de la réconciliation nationale, de la démocratie et du développement", a indiqué M. Ould Khelifa lors d'une journée parlementaire sur "les objectifs et les résultats des amendements constitutionnels".

L'objectif voulu des amendements constitutionnels, de toutes les lois organiques et de celles adoptées par le parlement "est d'optimiser la performance fonctionnelle des institutions de la République et d'élever le niveau de la participation politique des citoyens aux échéances électorales, qui seront organisées dans le cadre de conditions et de garanties supplémentaires, consacrées par la Constitution", a-t-il précisé.

Ce qui est à même de "consolider la stabilité de l'Etat et de ses institutions, en permettant aux citoyens de jouir davantage de leurs droits, au sein de l'Etat de droit", a-t-il dit.

Les décisions objectives des amendements constitutionnels "réaffirment le souci du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de consacrer la démocratie dans le pays à travers la promotion des droits de l'Homme et leurs garanties, de faire de la participation politique le fondement de la gouvernance et le garant de la légalité politique et d'ancrer le principe de séparation des pouvoirs", a estimé le président de l'APN.

Cette révision, a-t-il ajouté, "a consolidé l'indépendance de la justice pour garantir davantage les droits des citoyens, conforter les processus d'édification de l'Etat de droit de manière à renforcer l'immunité structurelle de l'Etat et conférer aux édifices fonctionnels de la société davantage de stabilité et de sérénité".

La révision constitutionnelle "est une étape charnière pour l'édification de la société dans son identité fédératrice et ses fondements authentiques, en concrétisation des objectifs de la glorieuse Révolution du 1er novembre, notamment en ce qui concerne la défense de la souveraineté nationale, la préservation de la fierté et de la dignité de citoyen algérien et la réalisation du développement équilibré, en tenant compte de la justice distributive et de la solidarité nationale.

L'Algérie "une exception" arabe et africaine en termes de stabilité et de sécurité

Par ailleurs, M. Ould Khelifa a rappelé que "les choix stratégiques adoptés par le président Bouteflika ont contribué à faire de l'Algérie une exception au double plan arabe et africain en termes de stabilité et de sécurité, en témoignent les rapports internationaux sur le terrorisme et la carte des combattants terroristes étrangers dans le monde qui fait de l'approche algérienne en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, un modèle probant dans l'instauration de la stabilité et de règlement des conflits par la voie de la réconciliation nationale".

"L'Algérie est un exemple de réussite pour beaucoup de pays qui oeuvrent à tirer profit de son expérience, grâce à la compétence et à la clairvoyance du président Bouteflika dans le règlement pacifique des conflits dans le cadre du respect de la souveraineté et de l'unité des pays, loin de toute ingérence étrangère", a-t-il ajouté dans ce sens.

Il a rappelé dans ce contexte "l'approche (du président Bouteflika) dans le règlement le conflit armé opposant l'Ethiopie et l'Erythrée (en 2000) et dans le rétablissement de la sécurité au Mali à la faveur de la signature de l'accord d'Alger en 2015 par les parties maliennes".

"La stabilité institutionnel de l'Etat algérien et le professionnalisme de l'Armée nationale populaire (ANP) ainsi que le succès des opérations préventives et prospectives menées de concours avec les autres corps de sécurité, constituent un rempart face aux différentes menaces qui pèsent sur les pays du voisinage proche et lointain, notamment avec l'accroissement des défis inhérents aux stratégies des grands puissances dans notre région", a observé M. Ould Khelifa.

"Des défis qui exigent davantage de veille stratégique et d'immunité nationale confortée par une symbiose culturelle et sociale sous tendue par les fondements de l'identité nationale fédératrice, épine dorsale de l'unité nationale à la faveur de la dernière révision de la Constitution.

Le président de l'APN a rappelé, en outre, les efforts du président Bouteflika visant "à rompre l'isolement" imposé à l'Algérie durant toute une décennie, "en la replaçant au centre de l'action diplomatique internationale et en veillant à en faire un partenaire clé dans divers questions régionales et internationales, à la faveur de plusieurs périples à l'étranger qui ont permis au pays de se hisser au rang des pays influents en termes de relations internationales".

M. Ould Khelifa a mis en avant les acquis réalisés grâce à la politique de concorde civile et de réconciliation nationale ayant permis à l'Algérie de "recouvrer sa sérénité, sa sécurité et ses aspirations légitimes à la liberté, la justice et le progrès".