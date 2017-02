Mali: L'Opération antiterroriste Filidjo se poursuit à Gao

Les transactions économiques et financières entre le Mali et le reste du monde pendant l'année 2015… Plus »

« Nous cherchons à établir les liens réels entre ce matériel et l'attaque du 18 janvier », précise une source sécuritaire malienne, qui pointe une coopération réussie avec la force française Barkhane et les casques bleus de la Minusma.

Après deux semaines d'opération, le bilan matériel est également important : des caisses de munitions, des fusils mitrailleurs ainsi que des mitrailleuses lourdes. Un gilet d'explosifs devant permettre une opération kamikaze a également été saisi, ainsi que des documents papier et du matériel informatique, ordinateur et clés USB.

Des domiciles mais également les bureaux d'entreprises privées ont été inspectés. Avec des résultats jugés « probants », voire « impressionnants », par des sources sécuritaires malienne et française. De nombreux suspects ont été interpellés et interrogés, « plusieurs dizaines » de personnes sont toujours détenues.

