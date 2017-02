Ile Maurice: PTr - L'interview de Jhuboo discutée au BP vendredi

Le Terminal Superintendent Rama Valaydon, suspendu de la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL), attend de pied ferme la… Plus »

Ceux qui connaissent l'histoire du Parti travailliste savent dans quelles conditions Ramgoolam-père, et avec quelles méthodes antidémocratiques, a fait le ménage et a monté les uns contre les autres pour s'octroyer le leadership du PTr au détriment des vrais pères fondateurs (Anquetil, Rozemont, Curé et beaucoup d'autres).

Non content d'avoir finalement eu un ticket en raison de l'influence paternelle, ne voilà-t-il pas qu'il évoque, non pas le père Jhuboo, mais le grand-père Jhuboo. «Mon grand-père avait une relation très spéciale avec SSR.

Celui qui veut jouer au réformateur au sein du Parti travailliste, en adoptant un ton moderne, visiblement préparé, mais qui manifestement est obligé, in fine, de caresser le lion dans le sens du poil, illustre que certains passéistes, surtout au sein du Parti travailliste, auront toujours des places réservées au sein des partis et vont bloquer les autres qui n'ont que le mérite comme mode de parrainage.

Ils s'étonnent comment un nouveau venu dans la politique peut tenir un tel langage contre ceux qui comptent des années d'expérience au sein du PTr et cela, à cause d'une défaite électorale.

Le bureau politique (BP) du Parti travailliste (PTr) se rencontrera vendredi pour passer en revue l'actualité politique. Or, l'interview d'Ezra Jhuboo, parue dans l'express-dimanche du 5 février, n'est pas passée inaperçue et fera ainsi partie de l'agenda du jour. C'est ce que nous a confirmé Patrick Assirvaden, président du parti.

