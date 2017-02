Le Terminal Superintendent Rama Valaydon, suspendu de la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL), attend de pied ferme la… Plus »

La Major Crime Investigation Team a ouvert une enquête. L'autopsie a attribué le décès à une asphyxie et a révélé que Swati Bhunjun a été victime d'abus sexuel avant d'avoir été brûlée. Les enquêteurs se sont alors penchés sur la thèse de liaison et se sont mis sur la piste d'un pandit.

Le sort de Ramchurn Ghurburrun et Sailesh Kumar Mookeram sera bientôt fixé. Les deux ont plaidé coupables pour le meurtre de la quadragénaire Swati Bhunjun, plus connue comme Vimla, mardi 7 février aux Assises. L'audience a été ajournée au 30 mars prochain, lors de laquelle la défense interrogera des témoins.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.