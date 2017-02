Alger — Un lot d'armes et de munitions a été découvert lundi à Blida alors que huit (08) casemates ont été détruites à Boumerdès et Jijel par des détachements combinés de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mardi, dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire, a découvert, le 06 février 2017, dans une maison inhabitée à Blida/1ére Région militaire, un lot d'armes et de munitions comprenant deux (02) pistolets mitrailleurs, deux pistolets automatiques de type Beretta, quatre (04) grenades, onze (11) chargeurs, une quantité de munitions, des explosifs et des outils de détonation", précise la même source.

"D'autres détachements ont détruit, lors d'opérations de fouille et de ratissage à Boumerdès/1ere Région militaire et Jijel /5éme RM, huit (08) casemates pour terroristes, contenant une quantité de vivres et des effets de couchage".

Par ailleurs et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, "des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières ont arrêté 23 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines, lors d'opérations distinctes menées à Tlemcen, Mascara, Ain-Témouchent, Adrar et Tamanrasset", conclut le MDN.