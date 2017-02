Angola: Le Ministère des Finances débureaucratise la gestion des fonds communautaires

Plus d'un million de cartes d'électeurs ont été réémises (duplicata), pour perte,… Plus »

Archer Mangueira a appelé des gestionnaires publics à une plus grande responsabilité dans la gestion des ressources publiques, perçues par voie fiscale. "Les gestionnaires devraient être les principaux promoteurs et responsables de la gestion des affaires publiques", a-t-il assuré.

Il a aussi exprimé sa préoccupation de créer des conditions et trouver des solutions aux nouvelles structures administratives mises en place dans la capitale et de trouver des façons de les adapter au budget de l'Etat afin qu'ils puissent fonctionner et servir la population.

A cet effet, on envisage également réduire la pression sur le trésor national, ce qui facilite la réalisation de la dépense et donc assister rapidement les gens des communautés.

Avec ce modèle, a-t-il expliqué, on sous-entend débureaucratiser le système de canalisation des fonds perçus dans les communautés et permettre que dans le cadre de la gestion du budget des municipalités, ces ressources soient employées directement dans les dépenses prévues dans les budgets de ces communautés.

C'est ce qu'a informé mardi, à la presse, le ministre des Finances, Archer Mangueira, à l'issue d'une réunion tenue au siège du Gouvernorat de la province de Luanda, avec le titulaire, Higino Carneiro, des administrateurs municipaux, le vice-président de la ville de Luanda et des administrateurs adjoints des finances et planification, indiquant que les sommes perçues seront investies au niveau local.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.