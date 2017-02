Congo-Kinshasa: Dr. Dieudonné Kalindye rend hommage à Tshisekedi

Il est Directeur du Centre des Recherches Interdisciplinaires des Droits de l'Homme en Afrique Centrale -CRIDHAC-.

Questionné sur la mort inopinée d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Dr Kalindye a confié qu'il garde des bons, alors des très bons souvenirs de l'icône de l'Opposition Congolaise qu'a été et demeurera à jamais le lider maximo. Ce Professeur ordinaire à la Colline inspirée pleure le Sphinx de Limete avec des chaudes larmes que rien ne sait essuyer si ce n'est peut-être le temps.

"Il vient de rendre l'âme. Ya Tshitshi, l'Homme non violant, Homme de paix, Père de la Démocratie Congolaise qui a milité pour l'Etat de Droit, la protection et la promotion des Droits de l'Homme en RDC ", s'est-il exclamé à la perche des journalistes.

Le professeur Dieudonné Kalindye reconnaît en Etienne Tshisekedi la qualité d'un père soucieux du bonheur de son peuple. Il regrette son départ inopiné en cette période délicate où le peuple congolais attendait le voir prochainement à la magistrature suprême.

Depuis la nouvelle de sa mort, tous les médias sérieux ; les réseaux sociaux, les chaînes des radios et télévisions de la RDC en parlent. L'Afrique dans son ensemble, et le monde entier regrettent la mort inattendue de l'opposant historique au Congo-Kinshasa.

En reconnaissance des actions louables de l'illustre disparu, le Directeur de CRIDHAC-Faculté de Droit/UNIKIN, Dr Dieudonné Kalindye Byanjira, a estimé réserver au regretté Président du CNSA, un «liber ami Corum», c'est-à-dire, un livre aux amis.

Cela, pour lui rendre un hommage mérité et le même Centre des Recherches Interdisciplinaires des Droits de l'Homme en Afrique Centrale réservera au feu Président Etienne Tshisekedi, en plus du livre aux amis, un numéro plus spécial, de janvier et mars 2017.

Dieudonné Kalindye a formulé le vœu de voir l'Etat congolais réserver à l'infatigable Père de la Démocratie Congolaise une page de reconnaissance dans les annales de la nation congolaise.

Le souhait de tous les congolais est, à l'en croire, d'être témoin de l'aboutissement des discussions directes menées par la CENCO au Centre Interdiocésain. Ce serait là la meilleure de façon d'honorer la mémoire du Baobab de la RDC qu'est Tshisekedi.

"Que les Evêques ne se découragent pas dans la démarche en cours tendant à trouver un consensus aux arrangements particuliers afin que les élections aient lieu en RDC, dans le respect total de l'Accord du 31décembre 2016 ", lance-t-il avec ferveur.

"Mort pendant que les fils et filles du Pays, attendaient son dernier mot pour départager les conflits entre la MP et l'Opposition non signataire de l'Accord du 18 octobre 2016, le Sphinx de Limete sera honoré et l'Accord de la Saint Sylvestre lui restera une œuvre posthume ", croit-il fermement.

Des étudiants s'en mêlent

Nombre d'étudiants et étudiantes interviewés à l'Unikin, à l'occasion de cette communication, n'ont pas manqué de reconnaître en la personne du regretté chef de l'Opposition, Etienne Tshisekedi Wa Malumba, la qualité d'un leader constant, incorruptible, dynamique et sincère.

Ils louent son dur combat pour la protection et la promotion des Droits de l'Homme sans mettre à l'écart la conservation des valeurs démocratiques. Il a fait de l'opposition une carrière de sa vie et enduré la prison, l'exil et les humiliations durant plus de la moitié de sa vie, rapportent-ils.

Gouvernement avant l'inhumation

Une autre frange d'étudiants de la même Université propose que ya Tshitshi ne soit inhumé qu'après la sortie d'un nouveau Gouvernement conformément à l'Accord signé à la CENCO, par les parties prenantes aux discutions.

Faute d'un compromis aux arrangements particuliers, la lutte ira de rebond en rebond, préviennent ces jeunes. D'où, faut-il pour parer à cet état de chose que la MP et le Rassemblement tablent sur al divergence autour du mode de désignation du Premier Ministre et sur la composition du Gouvernement afin que tout puisse avancer.

Et, à l'issue de la transition en cours, ces étudiants confient qu'ils attendent la tenue des élections à la fin de cette année. C'est en cela que l'on reconnaîtra la vraie valeur et la place que le Pays accordera au martyr et Père de la démocratie Congolaise : Etienne Tshisekedi.