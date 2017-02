Hommage à Tshisekedi. Devoir de mémoire. Samy Badibanga est ceux qui ne peuvent nullement déroger à la règle de la gratitude. Hier, en effet, dès son arrivée à Kinshasa, après un périple aux USA et en Belgique, il a reconnu toute une kyrielle de mérites à Etienne Tshisekedi, le Président de l'Udps et Leader du Rassemblement.

Badibanga qui parle d'un vaillant combattant pour la démocratie, un Avocat du Peuple, en appelle, du reste, à des funérailles dignes, lorsque sa dépouille mortelle sera exposée au Palais du Peuple, tel que l'a décidé le gouvernement, de concert, avec sa famille biologique, ses compagnons de lutte issus de son parti ainsi que ses partenaires politiques.

Contexte

Hier, mardi 7 février 2017 à 18h46', Samy Badibanga Ntita, Chef du gouvernement, est revenu d'une tournée euro-américaine qui a duré plus d'une semaine. Il n'était pas allé en visite de santé, ni dans un voyage touristique.

Il était, plutôt, invité pour participer à un déjeuner de prière qui se tient, généralement, chaque 1er jeudi du mois de février.

C'est une manifestation qui rassemble tout le gotha de la politique américaine notamment, le Président, les Congressmen et sénateurs américains, ainsi que tant d'autres invités officiels.

C'est, donc, dans cette dernière catégorie-là, que s'inscrivait sa présence aux USA où il a eu, d'ailleurs, l'occasion de rencontrer Donald Trump, le tout nouveau locataire de la Maison Blanche.

Concrètement, il y a pris des contacts importants et parlé de la situation politique en RD. Congo. Samy Badibanga Ntita, dans le souci d'accomplir sa double mission, telle que le Président Joseph Kabila la lui avait confiée, est au four et au moulin. Tantôt au pays, tantôt, à l'étranger. Ici, il revient des Etats-Unis d'Amérique et de l'Europe, plus particulièrement, de la Belgique, à Bruxelles.

Décor planté

Samy Badibanga a été accueilli par une forte délégation de plus de seize membres du gouvernement, du gouverneur de la ville de Kinshasa, du commandant de la Police pour la Ville de Kinshasa, le Général Célestin Kanyama ainsi que des membres de son cabinet. C'était à 18h46' que l'avion le transportant a atterri sur la piste de l'aéroport de international de N'djili.

Après quelques échanges avec André Kimbuta, le Gouverneur de Kinshasa, le Premier ministre a délié sa langue devant la Presse, préoccupée par l'objet de son voyage, des contacts glanés ainsi que ce qu'il ressent comme tout congolais de la mort du Sphinx de Limete.

Voyage aux USA pour quel motif ?

Pour l'essentiel, Badibanga s'est résumé en ces termes : "vous savez que les Etats-Unis est un grand pays, c'est une grande puissance au monde. J'y étais invité pour un déjeuner de prière. Ce dernier a une particularité en ce sens qu'il a rassemble tout le gotha de la politique américaine, les congressmen et sénateurs.

Les Présidents américains y prennent part. J'ai été invité par le Président Donald Trump dans le salon pour un échange qui a été très cordial. Nous avons parlé de problèmes de société, des élections. J'ai aussi transmis les salutations les plus déférées du Président de la République Joseph Kabila Kabange".

Gratitude

Badibanga revient au pays pendant que la politique congolaise reste, quant à elle, dominée par la mort d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba dont il garde des souvenirs indélébiles. Dès sa descente d'avion, Samy Badibanga a reconnu les mérites de ce vaillant combattant qui, d'après lui, se sera consacré, toute sa vie durant, au triomphe de la démocratie, de l'Etat des droits et du progrès social.

Mobilisation générale

Pour rappel, c'est depuis Bruxelles, le 4 février 2017, qu'il avait déjà publié un message fort, pour saluer la mémoire de Tshisekedi. Il y a lieu de rappeler, néanmoins, que dans ce message, il appelait à la mobilisation générale de tous les partisans du lider maximo et de tous ceux qui revendiquent son idéal politique, à saisir l'occasion de ce malheureux évènement pour, non seulement sauvegarder l'unité du parti, mais du rassemblement de toutes les tendances se réclamant de l'idéal des pères fondateurs de l'UDPS afin de continuer l'œuvre d'Etienne Tshisekedi pour qui, il garde un souvenir impérissable d'un homme cordial, bienveillant et attentionné, soucieux avant tout du bien-être de son peuple, qu'il a, d'ailleurs, connu, dès sa tendre enfance".