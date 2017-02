Congo-Kinshasa: Obsèques de Tshisekedi - Gouvernement et Famille se concertent pour le rapatriement du corps

La philosophie de combat d'Etienne Tshisekedi se vit jusqu'à sa mort. De son vivant, en lieu et place des armes… Plus »

C'est le lieu de rappeler aussi que vendredi 3, samedi 4 et dimanche 05 janvier, des milliers de Congolais résidant en Europe, aux USA, au Canada et en Asie, auxquels se sont mêlés des Africains, des Européens, des Américains et des Asiatiques, ont rendu à Etienne Tshisekedi des hommages dignes d'un Chef de l'Etat au Palais du Heysel, à Bruxelles.

Nous espérons que les membres de sa famille biologique et politique, et la population en général, sauront conserver la dignité que nous devons à monsieur Etienne Tshisekedi », a conclu le ministre des médias.

Au terme de cette rencontre, il a été décidé qu'une délégation mixte gouvernement et membres de la Famille et du Parti puisse se rendre à Bruxelles pour entamer les démarches du rapatriement de la dépouille de Ya Tshitshi.

Une délégation de la Famille biologique d'Etienne Tshisekedi conduite par son jeune frère, Mgr Gérard Mulumba Kalemba, Evêque de Mweka, ainsi que les hauts cadres de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social a conféré avec le Vice-premier Ministre, ministre de l'Intérieur pour l'organisation et le rapatriement du corps du Lider Maximo au pays.

