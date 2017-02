Cameroun: Extrême-Nord - Deux proviseurs pour un lycée

Cette brouille qui ne serait pas la seule occasionnée par les dernières nominations des proviseurs remet au goût du jour les magouilles et tripatouillages dans la désignation des chefs d'établissements au ministère des Enseignements secondaires. Une pratique qui semble avoir la peau dure, malgré une certaine opinion qui qualifie le chef de ce département ministériel, Jean Ernest Massena Ngallé Bibehe, d'incorruptible et de correct.

Une requête a été déposée à la délégation départementale des Enseignements secondaires du Mayo-Tsanaga et à la délégation régionale par Aboubakar Tian et l'arbitrage reste attendu jusqu'ici. Des indiscrétions indiquent que le directeur du Ces de Mandaka, Man Egri, aurait usé de ses relations pour bénéficier de la note ministérielle qui le nomme.

Selon un autre arrêté ministériel signé le 20 janvier 2017, M. Tarkamla a également été porté à la tête du lycée de Soulédé. Pendant que Man Egri Tarkamla veut prendre service comme proviseur au lycée de Soulédé, l'occupant du poste, Aboubakar Tian, lui fait savoir que l'arrêté indique qu'il doit plutôt remplacer Ganabai Bourha, actuellement proviseur au lycée de Gouzda et non lui.

