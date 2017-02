Cameroun: Bamenda - Les «villes mortes» continuent

La paralysie des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a occasionné des pertes qui se chiffrent à… Plus »

Les termes de ce document apocryphe sont presque respectés à la lettre. Ce tract fixe le « nouveau programme des villes mortes ». Ils auront désormais lieu tous les lundis, vendredis et samedis, au lieu des lundis et mardis, comme auparavant.

Il en est ainsi à la Presbytarian Secondary School (Pss), Our Lady of Lord, Sacred Heart, etc. Cette grève a également pris des proportions du fait du contenu des tracts déversés la veille sur Bamenda, dans la nuit du 05 au 06 février 2017.

« A la Cattu, personne ne l'a mandaté. C'est Wilfred Tassang, notre secrétaire national exécutif, qui est habileté à signer un pareil document, comme il le fait depuis le début de la grève, et non quelqu'un d'autre », s'insurge un membre de la Cattu, sous le couvert de l'anonymat.

Au contraire, des dissensions ont été enregistrées au sein de la Cameroon Teachers Trade Union (Cattu), l'un des syndicats initiateurs du mouvement de débrayage, pour remettre en cause la qualité de Valentine Sema (porte-parole de la Cattu) dont la signature apparaît au bas de la déclaration lue et remise samedi dernier au gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé Lafrique.

Tandis qu'au lycée bilingue de Nitop, non loin de l'hôpital régional à Bamenda, le bloc administratif abritant les bureaux du proviseur et du censeur a été incendié dans la nuit de lundi à dimanche.

Une centaine d'élèves ou moins par établissement, davantage du secteur public. On peut citer l'exemple des lycées bilingues de Bamenda centre-ville et de Medakwe, principaux pourvoyeurs en la matière.

