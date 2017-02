La philosophie de combat d'Etienne Tshisekedi se vit jusqu'à sa mort. De son vivant, en lieu et place des armes… Plus »

Par rapport aux désordres survenus à la Tshangu et à Limete, certains étudiants de ces deux grandes institutions, invitent les jeunes à abandonner le désordre, des insultes. Car, de tels actes incitent au pillage. Ils ont aussi souhaité que les autorités de différents camps politiques congolais (Majorité et Opposition), interpellent les jeunes à pratiquer la tolérance et à bannir, une fois pour toutes, sans désordre. Tandis que d'autres encore ont pensé que le désordre serait une méthode conduisant la RD Congo vers un précipice alors qu'elle est, aujourd'hui, à deux doigts de la solution. Il suffirait que les discussions directes trouvent un dénouement rapide, pour se rendre à l'évidence que la classe politique congolaise détient la clé de voûte, pour débloquer ses crises et engager le pays sur les rails de l'embellie, de la concorde et de la paix.

