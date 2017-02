Congo-Kinshasa: Propos de Willy Mishiki sur Tshisekedi - NOGEC écrit au PGR!

Il appert que tout propos émis a vraisemblablement ses motivations. Ainsi, tout en s'appuyant sur le propos de Willy Mishiki, actuel Vice-ministre de l'énergie, la Nouvelle Génération pour l'Emergence du Congo, NOGEC, par le biais de son conseiller juridique, Me José Kadima, aurait adressé, en date du vendredi 3 février 2017, une lettre au Procureur Général de la République l'invitant à entamer une enquête sur le décès du lider maximo, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, président de l'UDPS, en partant des propos tenus par Willy Mishiki.

Pour sa part, Willy Mishiki dit être au centre d'une campagne malveillante car, ses propos auraient été sortis du contexte. A l'en croire, il parlait d'un non retour de Tshisekedi pour assurer ses fonctions à la tête du CNSA et non d'un non retour en tant que vivant sur cette terre des hommes.

Reçu dans l'émission « Equipe nationale », diffusée le dimanche 29 janvier sur plusieurs chaînes de télévisions congolaises, Prince Willy Mishiki, ancien allié du Sphinx de Limete, aurait, à en croire la requête du NOGEC adressée au PGR, affirmé, d'un air rassuré et convaincu, que Tshisekedi ne rentrerait pas vivant sur la terre de ses ancêtres, la RD. Congo. Pourtant, ce dernier s'était simplement rendu, depuis le 24 janvier, dans la ville de Bruxelles pour un checkup médical. Même si coïncidence existe, les membres de ce regroupement estime que la chose est peu probable concernant cette affaire et que le doute logique est permis.

Toujours est-il qu'après quelques jours suivant cette étonnante déclaration de l'autorité morale de l'UNANA MAI-MAI, le monde apprend, par les biais des canaux médiatiques, que l'icône de la lutte pour une vraie démocratie et l'Etat de droits en RD. Congo s'est éteint. Ce, le mercredi 1er février 2017 vers 17 heures à l'hôpital Sainte-Elisabeth de Bruxelles, capitale du Royaume de la Belgique. Usant de leurs droits constitutionnels, le mouvement citoyen NOGEC de Me Constant Mutamba s'interroge ainsi sur la corrélation possible entre la certitude des propos publics tenus par l'ancien membre du Rassemblement et leur incidence sur la disparition de l'opposant historique, considéré comme patrimoine national. Les activistes de ce regroupement espèrent, au plus profond de leur cœur, que la justice de la République rendra droit à leur demande.