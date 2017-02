Qui va succéder à Etienne Tshisekedi à la tête de l'Udps? Qui le remplacera à la Présidence du Conseil des Sages du Rassemblement? Qui occupera ses fonctions au sommet du Conseil National de Suivi de l'Accord politique du Centre Interdiocésain? Quel sera l'avenir de la mise en œuvre de ce compromis politique ?

Ces multiples questions que se posent plusieurs suite à la disparition du lider maximo ont été balayées par Etienne Ilunga, Secrétaire national de l'Udps. A l'en croire, le Sphinx de Limete a réuni toutes les caractéristiques d'un leader se concrétisant dans le mot "servir". Il a passé toute sa vie à former les gens et à inculquer son idéologie.

Sa mort ne peut en rien paralyser le parti. La meilleure façon de le pleurer est d'incarner sa lutte qui ne visait rien d'autre que l'instauration de la démocratie et d'un Etat de Droit. Tous les politiciens, les délégués au dialogue présidé par la CENCO, en particulier, doivent respecter l'Accord du 31 décembre 2016, martèle-t-il.

Tous les espoirs des congolais étaient fondés sur le sphinx de Limete, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, appelé Ya Tshitshi afin de désamorcer la crise née de la non organisation des élections. D'où, toute son importance dans les discussions directes du Centre Interdiocésain n'a de cesse d'apparaître.

Pour preuve, c'est bien lui qui avait été désigné par consensus comme Président du Conseil National de Suivi de l'Accord. Pendant que tous attendaient la proposition du candidat ou des candidats au poste de Premier ministre, et que lui-même devrait prendre possession de son bureau situé à Lingwala, en sa qualité de Président du Conseil national de Suivi de l'Accord, le lider maximo a, malheureusement, tiré sa révérence et laissé les congolais orphelins.

Etienne Ilunga au front

Lorsqu'il a appris la triste nouvelle, Etienne Ilunga, l'un des ceux qui ont vécu et incarné le tshisekedisme, même dans le port de munyere, s'est confié aux fins limiers de votre quotidien, La Prospérité. Il a rendu témoignage de celui qui a fait de lui un militant qui se bat contre les antivaleurs.

"Etienne Tshisekedi nous a laissés le sens de la lutte pour l'avènement de la démocratie et l'Etat de Droit au pays. Il représente la lutte qui lui est innée. Il s'est opposé contre l'esprit du mal, l'esprit machiavélique. Il n'était pas n'importe qui. Il a partagé sa vision avec tout le monde sans exception. Il n'a jamais eu des secrets politiques.

Sa vision et ses principes, sur le plan politique, ont été laissés entre les mains de la CENCO afin que les élections crédibles, transparentes et apaisées aient lieu cette année ", a-t-il déclaré avec des pincements au cœur.

"Quant au remplacement, cela ne pose pas problème. L'Udps est une personne morale. Et c'est un parti politique qui ne manque pas de pièces de rechange. Tous les udépesiens maîtrisent sa lutte et sa vision. Je suis certain que plusieurs Tshisekedi vont être suscités. Nous iront au congrès comme toujours.

C'est là qu'on décidera de l'avenir du parti. Quant au Rassemblement, ce dernier est composé des pionniers incontestables qu'il ne faut pas négliger. Il est composé de plusieurs plateformes. Mais, tous les membres doivent se mettre en tête qu'honorer Tshisekedi, c'est respecter l'Accord de la Saint Sylvestre qui constitue un patrimoine national qu'il a légué.

Nous avons perdu un leader. Mais, cette perte ne limitera jamais la lutte de l'Udps et de l'Opposition dans son entièreté ", confiait Etienne Ilunga. Et de conclure :" que les congolais se lèvent et qu'ils se battent pour que l'Accord ne soit pas violé dans aucune de ses dispositions et que les élections se tiennent".

Flodel Nkima

les. Cette « fête » funéraire a été perçue comme un message fort lancé par la diaspora congolaise aux compatriotes de Kinshasa et des provinces, les mettant en garde contre toute fausse note dans l'organisation des obsèques du père de la démocratie congolaise. Dès lors que le pouvoir en place à Kinshasa a résolu de passer à l'action, des millions de Congolaises et Congolais attendent impatiemment la suite.