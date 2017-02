Congo-Kinshasa: Fini la confusion - Etienne Tshisekedi sera pleuré au Palais du Peuple !

La philosophie de combat d'Etienne Tshisekedi se vit jusqu'à sa mort. De son vivant, en lieu et place des armes… Plus »

Depuis le 1er février 2017, dans la soirée, les congolais ont été surpris d'apprendre qu'Etienne Tshisekedi, l'homme qu'on attendait pour départager les négociateurs engagés dans les discussions directes axées sur les Arrangements Particuliers, est décédé à la Clinique Sainte Elisabeth, à Bruxelles. Là où il était, pourtant, soumis à un contrôle médical et admis en soins intensifs, il n'en est plus sorti vivant. L'horreur mêlée à la frayeur ont vite fait de gagner les esprits, depuis ce jour-là, ce mauvais soir-là, jusqu'aujourd'hui.

Même s'il n'a pas fixé de date du rapatriement de la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi, Mende a, néanmoins, précisé qu'à l'issue des concertations tripartites avec sa famille biologique, ses partisans politiques et le gouvernement via le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, tout un florilège de mesures ont été arrêtées en vue de l'organisation des funérailles dignes à l'égard de Tshisekedi qui, faut-il le rappeler, au-delà du fait qu'il était appelé à présider à la destinée du Conseil National de Suivi de l'Accord au nom du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au changement ou de l'Udps, fut également un des Anciens Premiers Ministres.

Cette fois-ci, c'est la bonne. L'affaire devient officielle. Et, c'est Lambert Mende qui a livré toutes les précisions. Dans un communiqué, le Ministre de la Communication et des Médias, intervenant hier soir sur les antennes de la Rtnc, a confirmé que le gouvernement congolais, sur instruction personnelle de Joseph Kabila Kabange, le Président de la République, prendra en charge la totalité des frais inhérents aux obsèques de Tshisekedi wa Mulumba.

Bien plus, un avion spécial quitte Kinshasa dans les prochaines heures pour Bruxelles. Pour la famille et les cadres de l'Udps, des titres de voyage sont disponibilisés, pour le trajet aller-retour, Kinshasa-Bruxelles.

