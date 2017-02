Congo-Kinshasa: Embarras !

La philosophie de combat d'Etienne Tshisekedi se vit jusqu'à sa mort. De son vivant, en lieu et place des armes… Plus »

Tout compte fait, la position des évêques là-dessus est vivement attendue. Peu avant que l'on ne s'occupe du rapatriement du corps de Tshisekedi wa Mulumba, l'on pince les côtes des Evêques, pour en savoir un peu plus sur la suite à donner par rapport à la reprise ou non des discussions directes au Centre Interdiocésain. Comme un enfant au bord de deux chemins, lieu d'affirmer que les Evêques se trouvent dans une situation embarrassante.

Parallèlement, d'autres dispositions sont prises pour fixer la date de l'enterrement, le cimetière ainsi que les travaux devant s'y effectuer. Est-ce à Kinshasa ou à Kabeya Kamwanga, son village natal ? Rien n'a filtré quant à ce. Toujours est-il que dans l'opinion, de plus en plus des voix s'élèvent pour réclamer ou exiger que ce soit à Kinshasa.

Selon les indications fournies par le Ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende, il est fort probable que le corps arrive la semaine prochaine, pour être exposé au Palais du peuple. Pendant ce temps, des dispositions sont prises pour que la délégation, composée des membres de sa famille et de quelques cadres du parti puissent se rendre à Bruxelles, pour accompagner la dépouille au retour.

Ce retour, somme toute, attendu, intervient à un moment où l'attention du peuple Congolais est focalisée sur le rapatriement de la dépouille mortelle du Sphinx, Etienne Tshisekedi. A ce propos, des tractations sont en cours entre les officiels et la famille biologique et politique de l'illustre disparu.

