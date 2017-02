Congo-Kinshasa: 9 fédérations du MLC souhaitent la participation du parti au gouvernement

La philosophie de combat d'Etienne Tshisekedi se vit jusqu'à sa mort. De son vivant, en lieu et place des armes… Plus »

Le gouvernement de transition sera composé de 53 membres, dont 42 ministres et 11 vice-ministres. Sa clé de répartition a déjà été décidée par l'opposition et le pouvoir.

« Les présidents fédéraux voudraient et souhaitent, conformément aux statuts du parti, convoquer la réunion du bureau politique pour lever l'option s'il faudrait ou pas participer au gouvernement », a affirmé le porte-parole des 9 fédérations et président fédéral du MLC au Sud-Kivu, Roger Sadiki.

Dans une déclaration faite mardi 7 février à Kinshasa, elles estiment que la décision de prendre part ou non à l'exécutif national doit être prise au bureau politique et non de façon « unilatérale » par le secrétariat général du parti. Le parti de Jean-Pierre Bemba compte trente-neuf fédérations au total pour l'ensemble du pays.

