« Les études faites au niveau de l'organisation météorologique mondiale démontrent que les pluies moyennes de la ville de Kinshasa qui étaient de 1400 mm par an vont passer à 1700 mm par an, notamment au cours de cette année », précise Theodore Lokakao.

En plus, des gens ont construit sur des caniveaux et tous les déchets y sont jetés. Les caniveaux servent aujourd'hui des dépotoirs sauvages. Il y a une éducation environnementale de la population qui doit se faire », propose l'expert.

En plus, les quantités des sables qui sont amenées dans ces rivières à partir des zones collinaires [communes de Makala, Selembao et autres], ces sables rentrent dans les rivières et réduisent le tirant d'eau de ces rivières.

« Le réseau d'assainissement de la ville [de Kinshasa] date de la colonisation et il est resté le même jusqu'aujourd'hui. Or les dimensions de ces réseaux étaient [conçues] en fonction des la moyenne pluviométrique de ces temps.

Theodore Lokakao, expert en environnement et chef des travaux à la section météorologie de l'Institut supérieur des techniques appliquées(ISTA) Ndolo estime que les dégâts que cause la pluie à Kinshasa sont liés à la vétusté du réseau d'assainissement de Kinshasa. Il propose de les redimensionner.

