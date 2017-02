Des Burkinabè vivant au Ghana et exerçant dans la chaîne de la logistique ont tenu une conférence de presse, le 7 février 2017, dans l'enceinte de la Maison du peuple à Ouagadougou.

A cette rencontre avec les Hommes de médias, les conférenciers ont levé le voile sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés et qui entachent le climat de leurs affaires.

Les Burkinabè vivant sur le territoire ghanéen et exerçant dans la chaîne de la logistique sont inquiets de la situation qu'ils vivent dans l'exercice de leur métier. Pour le signifier à l'opinion publique, ils ont organisé à Ouagadougou une conférence de presse, le 7 février dernier, dans l'enceinte de la Maison du peuple. En effet, de l'avis des conférenciers, deux organisations burkinabè, en l'occurrence l'Organisation des transports routiers du Burkina Faso (OTRAF) et le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC), veulent monopoliser de façon illégale le fret, c'est-à-dire les marchandises burkinabè qui passent par le corridor ghanéen et ceci, avec l'aide de certaines autorités. « Depuis 2014, nous vivons une situation qui freine nos activités et nous empêche de mener à bien notre travail. Cette situation, nous la vivons et nous la subissons avec ses conséquences.

C'est pour cela que nous disons qu'il vaut mieux prévenir que guérir », a déclaré Romuald Savadogo, président de l'Association des ressortissants burkinabè au Ghana. Selon ce dernier, pour se faire entendre, ils ont entrepris des démarches auprès des autorités burkinabè, qui sont restées sans suite. De ce fait, M. Savadogo a accusé l'Organisation des transports routiers du Burkina Faso (OTRAF) et le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) qui, selon lui, devraient accompagner le secteur privé dans ses activités, et non « l'empêcher d'évoluer ». Et de confier : « Je me suis vu retirer des marchés par ces mêmes structures, au nom de soi-disant bons de chargement et autres pour les attribuer à d'autres personnes. Tout cela se passe au vu et au su du ministère de tutelle de ces deux structures, à savoir l'OTRAF et le CBC ».

Pour le président, c'est le consommateur qui va payer les pots cassés de cette situation, parce que des camions qui devraient transporter les marchandises burkinabè sont restés bloqués à cause de cette situation. C'est pourquoi il a tenu à ce que des voies et moyens soient trouvés pour mettre fin à cette situation qui gangrène le secteur privé au Burkina. Ce qui, à son avis, pourrait éviter une perte à l'économie burkinabè.

Concernant le bon de chargement dont il est question, les conférenciers ont fait savoir qu'il s'agit d'un dispositif que le ministère en charge des transports a mis en place, avec la collaboration du CBC, et qui devrait être délivré gratuitement aux transporteurs. C'est ce bon de chargement qui serait à l'origine de leurs difficultés, rendant ainsi difficile la libre circulation des marchandises. Quant à Bonaventure Kéré, président national du Syndicat des transporteurs routiers du Burkina, il a affirmé qu'il n'appartenait pas à l'OTRAF de gérer le fret au risque de faire un détournement de profession, étant elle-même un syndicat. Sa tâche serait d'aider ses membres à faciliter leur travail. Selon lui, c'est le CVC qui, normalement, est l'organisme chargé de gérer le fret généré par le commerce extérieur du Burkina. Il a aussi dénoncé une discrimination à l'égard de certains syndicats de transporteurs.