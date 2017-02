Ile Maurice: Law and Order - La police passe sous Sir Anerood Jugnauth

Le Terminal Superintendent Rama Valaydon, suspendu de la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL), attend de pied ferme la… Plus »

Le MMM envisageait une action legale dans l'éventualité d'une scission pour créer un ministère de la Défense et un de l'Interieur. «Or maintenant il semblerait que le tout passe sous Sir Anerood Jugnauth. Ce qui signifie que le poste de PM est complètement dévalué. Attendons les attributions exactes du ministre mentor et on verra bien», laisse entendre une source mauve.

En attendant que les attributions exactes du ministre mentor soient officielles, il semblerait que Pravind Jugnauth ne conservera que deux services: l'immigration et les renseignements. Et tout le reste passera sous SAJ.

C'est une déclaration du Senior Adviser de Sir Anerood Jugnauth, Dev Beekharry, dans l'express de ce mercredi 8 février, qui vient confirmer ce qui se murmurait jusqu'ici: outre la SMF et les prisons, c'est la force policière elle-même qui passera sous le Minister Mentor ! Beekharry quitte le PMO et suit SAJ alors que Prakash Maunthrooa, lui, demeure au PMO.

