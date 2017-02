Sénégal: La BM lance à Dakar son rapport sur les villes africaines , jeudi

"Le nouveau rapport de la Banque mondiale +Les villes africaines : ouvrir les portes au monde+ examine comment les pays peuvent exploiter le potentiel de croissance démographique de leurs villes et les mesures nécessaires pour accélérer la croissance économique, [augmenter] des emplois et améliorer la compétitivité des villes".

Sont aussi attendus à la rencontre, Punam Chuhan-Pole, économiste principale pour l'Afrique et Somik Lall, économiste urbain principal et auteur du rapport.

La cérémonie se tiendra à la salle de vidéo-conférence du bureau de la Banque mondiale à Dakar. Elle verra la participation de Makhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, d'Ede Ljjasz-Vasquez, directeur principal de la pratique mondiale en matière sociale, urbaine, rurale et de résilience et de Sameh Wahba, directeur de la division "Urbain", selon le service de communication dudit bureau.

