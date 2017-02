Congo-Kinshasa: Obsèques de Tshisekedi - Le Conseil des sages du Rassemblement se concerte

La philosophie de combat d'Etienne Tshisekedi se vit jusqu'à sa mort. De son vivant, en lieu et place des armes… Plus »

Néanmoins, pour l'instant, aucune date n'est encore fixée pour le rapatriement de la dépouille d'Etienne Tshisekedi. Moins encore le lieu où sera exposé le corps et le lieu de son enterrement. C'est ce à quoi s'attèle pour le moment le quartet gouvernement- famille - UDPS - Rassemblement. Selon toute vraisemblance, c'est peu probable, apprend-on dans les coulisses du siège de l'UDPS, que le corps du lider maximo arrive à Kinshasa cette semaine. Les dates les plus probables pour son rapatriement sont éventuellement mardi ou mercredi prochain. Le temps que toutes les parties se mettent d'accord sur un programme commun.

Associé dans la commission mise en place à cet effet, dans laquelle siègent le gouvernement, la famille du défunt et l'UDPS, le Rassemblement procède en interne aux derniers réglages pour honorer de la plus des belles manières la mémoire de son initiateur.

Après le couac du début de semaine, les parties impliquées dans les préparatifs ont retrouvé une convergence de vues sur l'essentiel. « Etienne Tshisekedi est un grand homme d'Etat. C'est aussi un chef de clan qui ne peut pas être enterré n'importe comment. Tout doit être préparé dans les moindres détails », a confié notre interlocuteur. Et au Rassemblement des forces politiques et sociales acquises, dont Etienne Tshisekedi a été l'un des principaux artisans à l'issue du conclave de Genval en juin 2016 à Bruxelles, on se prépare activement à rendre à l'illustre disparu les derniers hommages dus à son rang.

Le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, précieux héritage politique d'Etienne Tshisekedi, se prépare activement pour les obsèques du président de son Conseil des sages. Il s'est réuni aujourd'hui mercredi à Limete, au siège de l'UDPS, pour les derniers réglages de son programme, en attendant une harmonisation entre le gouvernement, l'UDPS et la famille du défunt.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.