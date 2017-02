Tunisie: Le FMI tire sur la sonnette d'alarme

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, a affirmé mardi à Alger lors de sa… Plus »

De même, la masse salariale de la fonction publique en pourcentage du PIB est parmi les plus élevées au monde et le déficit des transactions courantes reste considérable.

En effet, de redoutables défis macroéconomiques subsistent. La dette publique a continué de s'alourdir, dépassant 60 % du PIB en 2016. Les mesures adoptées par les autorités dans le cadre de la loi de finances de 2017 réduiront le déficit budgétaire global de manière modeste à 5,6 % du PIB, contre une estimation de 6 % en 2016, niveau supérieur à l'objectif visé initialement dans le cadre du MEDC, en raison d'une croissance plus faible et de dérapages de la politique budgétaire.

