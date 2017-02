Mauritanie: La ministre de l'élevage affirme la volonté de réorganiser les filières laitières

Les activités de l'atelier se sont déroulées en présence du Wali du Trarza, M. Saidou Hacen Sall et des autorités administratives et sécuritaires régionales.

La ministre a tenu, en marge de cet atelier, une réunion avec les éleveurs et les responsables des ONG pastorales, consacrée à la discussion des réalités et des perspectives de l'élevage, la filière laitière et le cadre juridique et organisationnel relatif à l'accès aux marchés de la production de ce sous-secteur et la promotion de l'investissement.

Elle a évoqué à ce propos, l'introduction de l'insémination artificielle, l'amélioration des espèces, à travers la création de 7 fermes bovines et du centre de développement des espèces camelines et caprines en Inchiri.

" Le département est déterminé à réorganiser les filières laitière, de la viande rouge, de la volaille et des peaux, en coordination avec les acteurs et les ministères spécialisés, en vue de combler le déficit enregistré dans ces filières qui ne dépasse pas les 30% " a-t-elle poursuivi.

La ministre de l'élevage, Mme Vatma Mint Soueina, a réaffirmé l'intérêt accordé par Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, au secteur de l'élevage, eu égard à son rôle économique appréciable et à son apport à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté.

