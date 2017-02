Mauritanie: Le Président de la Guinée-Bissau en visite officielle au pays

Le Président de la Guinée-Bissau, M. José Màrio Vaz, est arrivé mardi après-midi à Nouakchott au début d'une visite de travail et d'amitié de deux jours en Mauritanie, au cours de laquelle, il aura des entretiens avec son frère et ami, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République, venu l'accueillir à l'aéroport international de Nouakchott Oumtounsy.

Après une accolade chaleureuse, le deux Chefs d'Etat ont passé en revue des unités de l'armée nationale venues rendre les honneurs et écouté l'hymne national des deux pays.

Le Président Bissau-guinéen a salué, par la suite, le Premier ministre, Monsieur Yahya Ould Hademine, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernement, le directeur de cabinet du Président de la République, les Chefs des Etats majors des forces armées et de sécurité, le wali de Nouakchott Ouest, la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, le Consul général de Mauritanie en Guinée Bissau, M.Baba Ould Boullah et des représentants de la colonie Bissau guinéenne établie en Mauritanie.

Il a également salué la délégation mauritanienne d'accompagnement qui comporte MM. Isselkou Ould Ahmed Izid Bih, ministre des affaires étrangères et de la coopération, Nany Ould Echrougha, ministre des pêches et de l'économie maritime, Ahmed Ould Bahiya, directeur de cabinet du Président de la République, Seyidna Ali Ould Jeilani, président de la cour des comptes et Thiam Djombar, conseiller à la présidence de la République.

Pour sa part, le Président de la République a salué la délégation Bissau guinéenne qui comprend : MM. Jorge Malù, ministre des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la société, Dionisiokabi, président de la cour Bissau guinéenne des comptes, Fernando CORREIA LANDI, ministre des pêches et Jaqueline Lope, conseiller économique du président de la République et l'ambassadeur directeur des protocoles de la présidence, louis Do Mungo Camara Dupros.

Les deux Chefs d'Etat ont marqué une pause au salon d'honneur de l'aéroport international de Nouakchott Oumtounsy au cours de laquelle ils se sont entretenus en tête-à-tête. Entretiens qui ont porté sur les excellentes relations unissant les deux pays, les sujets d'actualité aux plans régional et international ainsi que les questions d'intérêt commun.

Rappelons que le président Bissau guinéen était élu en 2014 à l'issue des élections pluralistes.

Située à l'ouest de la région africaine sur l'océan Atlantic, la République de Guinée Bissau est limitée au nord par le Sénégal et au sud par la Guinée. Sa superficie est de 36.125km2, tandis que sa population est de 1.800.000 personnes. Le PIB est de 880 dollars.

La langue officielle du pays est le Portugais et sa monnaie nationale est le Franc CFA. Le pays a obtenu de son indépendance du Portugal à 1973. Son économie est fondée sur des ressources naturelles dont le phosphate, le granit, le bois et autres. Il produit également le riz, le sorgho, le coton et les arachides.