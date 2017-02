Mauritanie: Atelier sur la stratégie nationale de la croissance accélérée et de la prospérité partagée

Les travaux d'un atelier de concertation sur la stratégie nationale de la croissance accélérée et de la prospérité partagée (SCAPP), organisé par le ministère de l'économie et des finances en partenariat avec le PNUD ont été ouvert mardi dans la ville d'Atar.

La rencontre, de deux jours, vise l'enrichissement et l'adoption du schéma du plan de développement pour la Mauritanie pour les 15 prochaines années, en remplacement du CSLP qui a pris fin en 2015.

" Cette stratégie a été élaborée suivant une approche participative, impliquant tous les intervenants dans le domaine du développement " a dit le wali de l'Adrar, M. Abdallahi Ould Ewah, dans son discours prononcé pour la circonstance.

Il a loué, également, les grandes avancées obtenues, à travers l'exécution de la CSLP dont la croissance économique, le recul notoire de la pauvreté, la réalisation de nombreuses infrastructures, a-t-il ajouté.

Il a mis en exergue, par ailleurs, la nette amélioration de l'accès aux services de base, au cours des cinq dernières années et les progrès appréciables enregistrés dans le domaine de la lutte contre les épidémies, dans la bonne gouvernance et l'Etat de droit.

Il a rappelé aussi les 3 importants affluents de la SCAPP dont l'impulsion d'une croissance forte, durable et globale et le développement du capital humain en plus de l'accès aux services de base.

Le directeur de la cellule régional de l'économie et des finances au niveau de la wilaya de l'Adrar, M. Lehbib Ould Ahmed Salem a loué dans une déclaration faite à l'AMI, les exposés inscrits à l'ordre des travaux de l'atelier de concertation, relatifs au programme d'action intégré de renforcement des capacités et de consolidation des acquis dans les domaines économiques.

La cérémonie de lancement de l'atelier s'est déroulée en présence du directeur général des politiques et des stratégies de développement, du directeur de la coordination de la SCAPP au ministère de l'économie et des finances et des autorités administratives et sécuritaires régionaux et des chefs de service dans la wilaya de l'Adrar.