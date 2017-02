Ile Maurice: Remplacement de tuyaux à Chemin Grenier et à Moka

Le Terminal Superintendent Rama Valaydon, suspendu de la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL), attend de pied ferme la… Plus »

Autre projet : le remplacement de tuyaux sur une distance de 5,9 km dans la région de Moka. Les travaux ont débuté en janvier 2017 et s'échelonneront sur un an. Le contrat a été alloué à Square Deal Multipurpose Cooperative Society Ltd. Les habitants de Camp Samy, Gentilly, Telfair, et L'Espérance en seront les bénéficiaires. Une somme de Rs 37 millions sera déboursée pour ce projet.

L'objectif de ce projet est de remplacer les tuyaux vétustes et en amiante-ciment pour une meilleure fourniture d'eau. En effet, l'approvisionnement en eau dans ces régions est irrégulier car les conduits sont sujets à des ruptures fréquentes. Les tuyaux existants de 75 et 100 mm sont alimentés par le réservoir Martinière. L'eau provient de la station de traitement de Mont Blanc.

De plus, 2,4 km de tuyaux de 100 mm seront aménagés le long des conduits latéraux ; l,5 km de tuyaux de 100 mm comme 'sidelay' ; et 1,6 km de tuyaux de 90 mm de diamètre pour une fourniture d'eau temporaire. Environ 675 foyers sont concernés.

La Central Water Authority (CWA) poursuit avec le remplacement des tuyaux à travers le pays, cela afin d'assurer un meilleur approvisionnement en eau aux consommateurs et réduire la Non Revenue Water.

