Ile Maurice: La fête de Thaipoosam Cavadee célébrée à la prison centrale de Beau Bassin

Le Terminal Superintendent Rama Valaydon, suspendu de la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL), attend de pied ferme la… Plus »

Ainsi, la religion fait partie d'un désir d'une nouvelle vie et d'une volonté de cesser les pratiques illicites. Pour les personnes incarcérées, la religion est une ressource parmi d'autres possibles dont le sport, les études, et le travail pour s'en sortir et devenir acteur de son destin. L'objectif est que chaque détenu retourne dans la société active fort de ses convictions et des principes acquis.

M. Appadoo précise que le département des Prisons veille à ce que tous les détenus de diverses foi peuvent pratiquer leur religion dans l'enceinte de la prison, encourageant ainsi leur développement personnel et spirituel à l'intérieur de la prison et les préparant pour leur remise en liberté dans la société.

Il ajoute que la spiritualité permet au détenu de faire un pas de plus vers sa réhabilitation et sa réintégration sociale. 'Nous encourageons fortement les détenus à se tourner vers la religion. La spiritualité est une étape importante dans le cheminement du détenu,' soutient-il.

Copyright © 2017 Government of Mauritius. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.