Burkina Faso: Ligue 1 - Nantes espère toujours Prejuce Nakoulma

Nakoulma devrait normalement prendre le prochain vol pour être sur les bords de l'Erdre jeudi. Évidemment, il est déjà out pour le déplacement en Corse contre le SC Bastia, ce mercredi. Cependant, l'Etalon pourrait bien intégrer le groupe de Conceiçao pour le match de dimanche, face à l'OM, à la Beaujoire. À condition qu'il débarque Nantes le plus tôt possible. Reste à savoir s'il sera en conditions.

« Après la CAN, les joueurs ont toujours besoin d'un petit temps pour souffler, avant de rentrer, a déclaré Sergio Conceiçao. Il n'est pas là et je ne sais pas quand il viendra. »

Après sa médaille de bronze décrochée à la CAN, il était reçu, lundi, comme tous les Étalons, par le Premier ministre du Burkina-Faso. Et, apparemment, il a joué les prolongations dans son pays natal.

