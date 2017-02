Burkina Faso: Projet riz pluvial - Un taux d'exécution physique...

Au Burkina Faso, cela fait un peu plus d'un an que Roch Marc Christian Kaboré est au pouvoir. Pour l'opposition,… Plus »

Lors de cet atelier-bilan, des meilleurs agents bas-fonds du PRP des 13 régions du Burkina Faso, dont trois lauréats par région, ont reçu des attestations de reconnaissance en plus des chèques de 200 mille F CFA pour le 1er, 175 mille F CFA pour le 2e et 150 mille F CFA pour la 3e place.

Pour la programmation des activités de 2017, qui entre dans la 4e phase du PRP, des mesures ont été prises afin d'accroître la production nationale du riz et des productions maraîchères, d'intensifier la mécanisation des opérations culturales et d'améliorer la commercialisation.

Comme acquis engrangés, il s'agit, d'une part, de la mise en valeur de plus de 24 mille ha de bas-fonds et une production nationale de 70 mille tonnes de riz paddy, l'encadrement de 124 mille producteurs rizicoles dont 65 mille femmes, 350 tonnes de semences de riz et 1 200 tonnes d'engrais mises à la disposition de ces producteurs.

