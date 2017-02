Burkina Faso: Fonction publique - Les acteurs réfléchissent à la feuille de route pour 2017

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection social a tenu, le mardi 7 février 2017 à Ouagadougou, son premier Conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM). Au menu des travaux, le bilan de la mise en œuvre du programme d'activités de l'année écoulée et les réflexions pour l'adoption de la feuille de route de l'année 2017.

Les acteurs du département en charge de la fonction publique se sont réunis, le mardi 7 février 2017 à Ouagadougou, à la faveur de leur premier Conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM).

Comme à l'accoutumée, ils ont, d'une part, dressé le bilan de la mise en œuvre du programme d'activités de l'année écoulée et, d'autre part, élaboré la feuille de route de l'année 2017. De façon spécifique, ce CASEM vise, entre autres, l'évaluation des forces et faiblesses du département et la formulation de recommandations à l'attention des autorités.

A l'ouverture des travaux, le ministre en charge de la fonction publique, Clément Sawadogo, a estimé à 87% le taux d'exécution du programme d'activités 2016 de son département. Ce qui est, pour lui, la preuve d'un travail abattu par l'ensemble des acteurs de son département même si cela ne peut occulter les nombreux défis à relever.

C'est d'ailleurs sur la base de ces défis que lui et ses collaborateurs entendent élaborer le programme d'activités de l'année 2017 en vue d'une administration publique plus performante et, a-t-il martelé, « débarrassée de ses lourdeurs ».

Par ailleurs, à écouter le ministre Sawadogo, les deux premiers axes du PNDES qui portent respectivement sur les aspects politiques et institutionnels et le capital humain placent le ministère en charge de la fonction publique au cœur de la mise en œuvre de ce référentiel de développement.

D'où le choix du thème : « La mise en œuvre du PNDES : quelle contribution du MFPTPS au renforcement de la gouvernance et du capital humain » à l'occasion du CASEM 2017.

Conscients des enjeux liés à la participation de son département à la mise en œuvre du PNDES, Clément Sawadogo, dans son discours d'ouverture, a énuméré quelques priorités qui ressortent de la lettre de mission adressée au MFPTPS par le Premier ministre, Paul KabaThiéba. En effet, lui et ses agents entendent mettre un accent particulier sur plusieurs objectifs prioritaires.

Il s'agit, entre autres, de la promotion de l'excellence, de la justice, de l'intégrité des agents de la fonction publique, de la promotion d'une culture d'offre de services publics qui prennent en compte le souci d'efficacité, d'efficience en matière de réforme des institutions et de modernisation de l'administration.

Aussi, en vue du développement du capital humain, la promotion du travail décent, l'opérationnalisation du système d'assurance maladie universelle et la création de nouvelles mutuelles sont quelques défis à relever.

Pour réussir tout ce pari, le ministre Sawadogo a invité l'ensemble des participants à des échanges fructueux afin de dresser une feuille de route de l'année 2017 en phase avec les aspirations des clients de l'administration publique.

« Je souhaite que nous parvenions à un programme d'activités réaliste, consensuel et ambitieux qui conforte les acquis et réponde aux attentes de tous les acteurs et partenaires du ministère », a-t-il renchéri.