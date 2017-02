Cameroun: Crise anglophone - La coupure du réseau internet favorise la fraude dans les banques

La paralysie des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a occasionné des pertes qui se chiffrent à… Plus »

Aujourd'hui, du fait de cette situation, le secteur bancaire risque une crise systémique dans la région anglophone. Ce d'autant plus que les EMF dont les sièges sont situés à Bamenda et dans le Sud-ouest connaissent une paralysie du fonctionnement de leurs agences.

Deuxièmement, il y a un risque de détournements. Car, les opérations se passent manuellement. Et lors des saisies, il peut y avoir non seulement des erreurs non intentionnelles, mais également, des erreurs intentionnelles qu'on appelle fraude.

à mettre sur pied des stratégies et des mécanismes de contournement de cette situation.Ceci, dans le but de pouvoir mener leurs différentes opérations.

Cette suspension du réseau internet, conséquence des mouvements de contestation et des villes mortes qui paralysent ces deux régions du pays affecte les banques et les établissements de microfinance qui depuis des semaines connaissent un dysfonctionnement de leurs activités.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.