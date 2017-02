Mali: Une religieuse catholique colombienne enlevée dans le sud du pays

Le dignitaire détaille le déroulé de la fuite des ravisseurs : « Ils sont partis d'abord avec la voiture de la communauté jusqu'au bord du goudron et à partir de là, ils ont laissé le véhicule et sont partis avec la religieuse, certainement à moto. Il semblerait qu'il n'y ait pas eu de coups de feu, mais cela reste à vérifier. »

« Des individus sont arrivés en début de nuit dans la communauté des Sœurs franciscaines, ont cassé la porte de leur maison, se sont introduits et sont repartis avec quelques biens matériels, notamment informatiques, (et) une des religieuses de la communauté ».

Une religieuse colombienne a été enlevée par des hommes en armes près de Koutiala, dans la région de Sikasso, dans la nuit de mardi à mercredi 8 février. La zone, jusque là épargnée par le terrorisme, se situe près la frontière avec le Burkina Faso, à plus de 300 kilomètres à l'est de Bamako.

