Congo-Brazzaville: Diaspora - Une nouvelle coordination des associations congolaises en France

La jeune coordination est désormais en ordre de marche et a pris le cap pour que « le bon vent nous porte jusqu'à notre noble objectif, qui est d'apporter l'appui nécessaire et efficace à chaque association membre qui le sollicitera », précise le délégué général en rappelant aux représentants des associations congolaises que l'assemblée générale de l'année sera tenue en mars.

Cette coordination sera l'unique interlocutrice du Congo auprès du FORIM.« Elle s'adresse en priorité aux associations congolaises domiciliées en France », souligne le délégué général. Suivant ses statuts, CAPCOS est une plateforme de mutualisation des ressources entre les associations issues de la diaspora congolaise de France. Elle crée des synergies entre les associations pour renforcer un réseau d'expertises, de compétences et de savoir-faire dans l'élaboration et la réalisation de projets. Enfin, elle accompagne les porteurs de projets à répondre efficacement aux exigences des organismes de financement et des partenaires.

CAPCOS est une coordination apolitique, ouverte à toutes les associations de la diaspora congolaise de France régies sur les fondements de la loi du 1er juillet 1901. Elle démarre avec, en son sein, 21 associations reflétant la volonté et la persévérance des thèmes retenus, à savoir « la solidarité internationale » et du « vivre ensemble en France », précise Ernest Moussoki, heureux d'avoir mené à terme ce projet.

