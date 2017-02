Ile Maurice: Un inventeur mauricien reconnu par l'Inde

Le Terminal Superintendent Rama Valaydon, suspendu de la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL), attend de pied ferme la… Plus »

Le thème choisi pour la conférence d'aujourd'hui est Économie numérique et cognitive : innover ou être «disrupté». Le Rajiv Gandhi Science Centre démontre surtout la volonté de l'Inde de créer un espace pour que les jeunes mauriciens puissent développer leur intérêt pour la science et leur capacité d'innover.

«L'Inde me témoigne, depuis des années, de la sympathie en tant que personne d'origine indienne. On m'a d'ailleurs remis plusieurs prix, dont le Global R&D Summit Award à Delhi. Je pense que Maurice ne comprend pas fondamentalement l'importance grandissante de l'économie numérique et cognitive», indique-t-il.

Une première pour Ramesh Caussy qui fait le va-et-vient entre la France et Maurice depuis 2010. L'Inde se fait toujours un devoir de mettre en valeur les prouesses d'individus d'origine indienne et elle n'a pas manqué de reconnaître celles du Mauricien.

Alors que les réalisations du Chief Executive Officer et fondateur de Partnering Robotics et président du Science & Technology Council Gopio sont à peine reconnues à Maurice, son parcours n'est pas passé inaperçu en Europe, mais particulièrement en Inde.

