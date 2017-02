Ile Maurice: CHCL - Un Fact-Finding Committee réclamé

Rama Valaydon affirme qu'il n'a demandé aucune faveur quant à la poursuite ou non des travaux du comité disciplinaire. La PLHDWU estime que c'est à l'encontre du directeur général, Gassen Dorsamy, que la CHCL aurait dû prendre des sanctions «pour n'avoir pas soutenu un employé qui se sent victimized par la direction».

Rama Valaydon soutient qu'il voulait attirer l'attention des autorités sur ce manquement à la sécurité dans une zone hautement sensible et ultra-protégée. Ses commentaires ont été faits en toute bonne foi à la requête des travailleurs, dit-il.

Le 19 janvier 2017, un des hommes de loi de Rama Valaydon, Me Rama Valayden a, dans une correspondance adressée au président du conseil d'administration de la CHCL, réclamé l'institution d'un Fact-Finding Committee et le gel du comité disciplinaire le temps d'une enquête indépendante et impartiale. L'action de Rama Valaydon se situe dans le cadre de ses activités syndicales en tant que négociateur de la Port-Louis Harbour and Docks Workers Union (PLHDWU).

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.