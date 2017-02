Mali: CEDEAO - De Souza et Akufo-Addo prônent une réflexion pour la paix au Mali

M. de Souza s'est rendu à Accra en compagnie du commissaire chargé de l'administration générale et de la Conférence de ladite Commission, Stephen Anyemi Nartey, et du président de l'Autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO (Arrec), Pr Honoré Bogler.

Sur un tout autre plan, Marcel de Souza et le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Dr Mohamed Ibn Chambas, ont participé à Accra, à la cérémonie d'inauguration du siège du Réseau ouest-africain pour l'édification de la paix (WANEP).

Il souligne que le président de la Commission de la CEDEAO a "plaidé auprès de son hôte afin que le Ghana alloue un bâtiment adéquat destiné à abriter les bureaux de l'ARREC [l'Autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO] et du dispositif de l'Alerte précoce et réponse rapide".

"En dehors de la situation au Mali et en Gambie, le président de la Commission et le chef de l'Etat ghanéen ont également discuté de la ratification des Protocoles de la CEDEAO", ajoute le communiqué.

M.de Souza, qui a séjourné du 2 au 3 février à Accra, et le chef de l'Etat ghanéen ont aussi mis en exergue la nécessité d"'anticiper les répercussions sur l'Afrique de l'Ouest, de la guerre en Libye, au Soudan, en Syrie et en Irak".

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

