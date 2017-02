Sénégal: Le PASA Loumakaf veut atteindre un taux de décaissement de 80%

Dr Moustapha Diao et sa délégation, accompagnés par l'adjoint au gouverneur de Kaffrine, chargé des affaires administratives, Antoine Syprien Mballo, ont visité l'abattoir de Koungheul qui a été réalisé par le projet PASA pour un coût de 31 millions de frs CFA, le bas-fond de Louba (commune de Diamagadio) et le périmètre maraîcher de Toune Mosquée (Kaffrine) de 4 hectares, financés par le même projet.

"Il nous reste un an et demi de mise en œuvre du projet PASA-Loumakaf. Nous sommes presque à mi-parcours" a-t-il retenu, projetant une surface cultivable de 6.500 ha à Kaffrine "si tous les aménagements de riziculture sont terminés".

