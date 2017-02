L'Ecole Supérieur des Métiers du Management et des Langues (ESTEL) et ses partenaires ont procédé hier, mardi 7 février 2017, au lancement officiel de Dakar Open Campus. C'est une sorte d'incubateur qui propose une diversité de services aux étudiants en vue de leur permettent de faire valoir leurs aptitudes entrepreneuriales. La cérémonie a eu lieu à ESTEL, sous la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane.

«C'est la jeunesse qui est le moteur du développement, elle doit être placée dans les meilleures conditions de performances, par la formation, l'éducation, les conditions de travail, l'environnement social», a déclaré le professeur Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche lors de la cérémonie de lancement de Dakar Open Campus (DOC) à l'initiative de l'Ecole Supérieur des Métiers du Management et des Langues (ESTEL).

Selon Mary Teuw Niane, «les objectifs et les enjeux consistent à adopter et adapter des instruments et indicateurs universels de compétitivité au service de nos universités».

Le ministre de l'Enseignement supérieur, dans son discours, relève que le nouveau concept (DOC) est une «nouvelle implantation qui confirme que l'enseignement supérieur et la formation professionnelle se transforment en épousant les contours décrits dans les diverses réformes menées par le gouvernement du Sénégal afin d'offrir à la jeunesse sénégalaise et africaine une formation d'excellence qui leur permettent de propulser nos pays vers l'émergence».

L'initiative de l'école ESTEL s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un campus qui servira de cadre d'échanges, de partage d'idées et d'expériences. Elle a pour vocation d'encadrer les projets des étudiants pour leur permettre d'arriver à maturité. L'objet de ce forum, selon Léon Coly, administrateur de Dakar Open Campus (DOC), «c'est d'offrir un espace ouvert à l'ensemble de la communauté académique mais aussi socioprofessionnel pour que des personnes puissent avoir des cadre d'échanges, de partage, des savoirs et des savoir-faire, cela dans un contexte purement académique mais aussi professionnel et social», soutient l'administrateur.

Par ailleurs, pour venir en appui au ministre, l'administrateur Léon Coly affirme que le concept DOC «crée des conditions de rencontre entre des institutions qui offrent des enseignements supérieurs, que ce soit des institutions sénégalaises ou étrangères. En l'occurrence, nous accueillons deux grandes écoles française que sont l'INEAD et la Press Business School».