Sénégal: Panne de l'appareil de radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec - Juin pour «libérer» les malades

Le délai maximum pour l'acquisition d'appareils de radiothérapie pour le traitement du cancer ne va pas excéder «six mois». En attendant, les patients sont évacués au Maroc et d'autres destinations comme la Mauritanie et le Mali qui sont en train d'être étudiées par le ministère de la santé pour une meilleure prise en charge des personnes souffrant de cancer. L'assurance est donnée hier, mardi 7 février, par le ministre de la santé et de l'action sociale, Awa Marie Coll Seck au cours d'un point de presse après la panne de l'appareil de radiothérapie de l'hôpital Le Dantec au mois de janvier dernier.

Après la panne de l'appareil de radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec, le seul au Sénégal, les patients victimes de cancer devront prendre leur mal en patience, même si le ministre de tutelle, Awa Marie Coll Seck a tenté de donner quelques assurances hier, mardi, au cours d'un point de presse. «Tous les malades qui doivent bénéficier d'une radiothérapie seront entièrement pris en charge par le gouvernement vers des destinations comme le Maroc, la Mauritanie et le Mali éventuellement» a-t-elle fait savoir. Pour la ministre, les évacuations ont déjà commencé avec trois malades et six prendront le départ à partir d'aujourd'hui vers le Maroc. «Il y a une commission scientifique qui statue sur les cas des patients éligibles. Ils sont entièrement pris en charge par l'Etat. Ils sont accompagnés d'un médecin sénégalais. Et le traitement se passe bien » a-t-elle fait savoir.

Six mois pour de nouveaux appareils

«Au moins, six mois», c'est le délai pour régler le problème de l'appareil de radiothérapie. Selon la ministre, ce délai peut être revu à quatre mois, mais l'acquisition d'un tel appareil ne se fait pas à l'aveuglette. «Dans au moins six mois, on aura un appareil de radiothérapie au Sénégal. On a un schéma pour fin juin avec le fabriquant car, la confection peut prendre quatre mois, le transport un mois et l'installation également fait un mois. Ce qui fait un total de six mois. Mais nous sommes en train de tout faire pour réduire les délais», a-t-elle ajouté. Pour la ministre de la santé, cette situation qui est arrivée à l'hôpital Aristide Le Dantec avec la panne de l'appareil est regrettable.

Cependant, toutes les dispositions sont prises par le gouvernement pour qu'il n'y ait pas de rupture dans le traitement des patients. «La santé est un domaine prioritaire pour les pays en développement. Le Sénégal a travaillé sur un plan de prise en charge du cancer. Deux appareils sont prévus mais nous avons eu un problème avec le Soudan qui est sous embargo. De ce fait, aucune transaction ne peut être faite. Il s'y est ajouté cette panne », fait savoir Mme le ministre. Et d'attester : «L'Etat du Sénégal a mis les fonds pour la fabrication de ces appareils qui ne vont pas tarder et ce sont des appareils de pointes». Dans l'attente d'une solution, les praticiens ont demandé la solidarité pour soutenir les malades. A cet effet, ils ont évoqué : « nous avons une période difficile à gérer en temps de crise. Tous les malades n'ont pas besoin de cet appareil de radiothérapie. Il faut une union sacrée pour traverser ces 4 à 5 mois ».