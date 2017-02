Cote d'Ivoire: Kobenan Kouassi Adjoumani - "L'État est notre bien à tous... "

Pour les deux dirigeants de la mouvance présidentielle, le gouvernement a des «contraintes». Notamment, avec les bailleurs de fonds. Il ne peut utiliser l'appui au développement pour satisfaire des salaires.

La mère la plus généreuse ne peut, sans péril de mort, faire plus que ses efforts. C'est, en substance, l'appel pathétique que le porte-parole du Rhdp, le ministre Kouassi Adjoumani, a lancé hier aux Ivoiriens, face aux revendications sociales tous azimuts du moment.

« Il faut que les Ivoiriens se réveillent parce que c'est le danger qui nous guette, qui guette notre jeunesse. Ceux qui tirent sur la corde des revendications, malgré les concessions du gouvernement, en réalité, veulent distraire les Ivoiriens pour atteindre leurs objectifs inavoués. L'État peut faire des sacrifices, mais il y a des limites qu'il ne peut dépasser sans mettre en péril la vie des générations futures », a-t-il déclaré, recevant à déjeuner des hommes de médias, à Abidjan-Cocody.

«Dans le cadre des récentes discussions avec les syndicats des fonctionnaires et agents de l'État, le gouvernement a fait de nombreuses concessions. Mais, je l'ai dit et redit, l'État est notre bien à tous, ne tirons pas trop sur la corde.

Parce que si l'État consacre toutes les ressources du pays au paiement des salaires et des stocks d'arriérés, dans les années à venir, cela va être difficile.

L'on risque même de ne plus ouvrir les concours administratifs pendant un bon moment pour recruter des policiers, des gendarmes et d'autres fonctionnaires. Ce serait ainsi fermer à notre jeunesse les portes de l'administration », a-t-il expliqué, alors qu'une partie des fonctionnaires a donné un mois de « répit » au gouvernement.

Avec l'avantage qu'il était déjà au gouvernement au moment des faits, le ministre des ressources animales et halieutiques a clarifié la question des fameux stocks d'arriérés, unique point de blocage sur les six revendications des fonctionnaires.

« Le Président Gbagbo a pris un décret pour débloquer les salaires en 2009. 2009, 2010, il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Parce qu'il n'y avait pas d'argent », a-t-il rappelé.

Puis d'insister: « Pour débloquer les salaires, le Président Alassane Ouattara a dit une chose: je débloque les salaires, mais pour les arriérés de 2009 et 2010, c'est Gbagbo qui devait le faire, il ne l'a pas fait et nous n'avons pas d'argent pour payer, mais nous commençons à partir de 2011.

C'est ce qui a été fait ». Et dire que le stock d'arriérés fait plus de 250 milliards de Fcfa! « 250 milliards, si vous les extirpez du budget, que va-t-il rester ? », interroge le ministre.

« Le gouvernement peut dire aujourd'hui: j'ai décidé de faire face à toutes vos revendications. Et puis, deux mois après, ne pas être capable de payer les fonctionnaires », a-t-il prévenu, indiquant que partout où l'on a forcé la main du gouvernement à puiser abusivement dans les caisses, il y a eu des lendemains catastrophiques.

« On ne peut pas tout faire à la fois : le Président Alassane Ouattara est arrivé, il a réglé pas mal de problèmes. On n'a pas eu besoin de faire des grèves pour qu'il fasse les déblocages de salaires », souligne aussi Kobenan Kouassi Adjoumani.

«Si vous dites que le gouvernement doit satisfaire toutes vos doléances, c'est que vous ne voulez pas que l'état fonctionne. Dans aucun pays au monde, les doléances n'ont été satisfaites à 100% », ajoute-t-il.

Et que dire spécialement aux forces spéciales qui, hier, semblaient tirer en l'air à Adiaké ? «Il ne faudrait pas que les gens abusent de la bonne foi des Ivoiriens, parce qu'on a des armes, parce qu'on pense qu'on est les plus forts, alors on doit les utiliser pour faire triompher l'anarchie », a déploré le porte-parole Rhdp. Et de plaider:

«Que nos frères et nos sœurs qui ont des armes sachent qu'elles sont faites pour protéger la population et non pour semer la zizanie dans l'esprit des populations. Nous demandons aux uns et aux autres de mettre de l'eau dans leur vin. Qu'on laisse le gouvernement travailler ».

Le porte-parole du Rdr, Joël N'Guessan, n'a pas manqué de préciser: « Quand il y a un coup de feu en l'air, la cartouche a un prix. Et ce prix-là, ce n'est pas celui qui est en train de tirer qui l'a payé. Ce sont les entrepreneurs, le paysan du village.

Celui qui vend son cacao, il y a un Dus (Droit unique d'entrée) et c'est ce Dus qui a permis d'acheter la cartouche dont il se sert pour effrayer la même population».

Pour les deux dirigeants de la mouvance présidentielle, le gouvernement a des «contraintes». Notamment, avec les bailleurs de fonds. Il ne peut utiliser l'appui au développement pour satisfaire des salaires. Et puis, des grèves à répétition, c'est toute une économie qui cesse de respirer, donc de produire de l'argent qui devrait servir à l'État pour supporter ses charges.