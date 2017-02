Cote d'Ivoire: Lancement d'une chaîne de télévision pour l'Afrique francophone

Uba est présente dans 20 pays d'Afrique, dont 10 pays francophones. Sans compter Paris (France), Londres (Angleterre) et New York (Usa).

En 2015, cette banque avait lancé la chaîne en ligne RedTV à Lagos, au Nigeria. Pour elle, ce lancement a été couronné de succès, eu égard à la participation de sommités telles que le président du conseil d'administration du Groupe, Tony O. Elumelu et l'actuel directeur général de cette institution Kennedy Uzoka et de nombreuses autres personnalités nigérianes.

Dans une optique d'inclusion culturelle et linguistique et de son soutien à l'industrie cinématographique ivoirienne, la banque panafricaine Uba (United bank for Africa), lance officiellement une chaîne de télévision pour l'Afrique francophone. Cette cérémonie aura lieu le jeudi 16 février 2017, à Abidjan.

