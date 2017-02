Niger: L'ONU souligne de nets progrès dans la prévention de la torture

De ce moment très sobre avec le chanteur et musicien mozambicain José Mucavélé, à ce… Plus »

Au cours de sa visite, le SPT a rencontré notamment des membres du gouvernement, le Président de l'Assemblée nationale, et des acteurs de la société civile. Il adressera son rapport confidentiel contenant ses observations et recommandations, au gouvernement du Niger, qu'il encourage à rendre public.

La délégation a également constaté qu'il reste encore beaucoup à faire en termes d'amélioration des conditions de détention, de surpopulation carcérale, et du nombre trop élevé de prévenus. « Nous avons discuté de toutes ces questions avec les autorités de manière très franche et ouverte, conscients des difficultés que le pays connaît », a déclaré l'experte.

« Le SPT ne donne pas de modèle ou de structure pour ce qui est des mécanismes de prévention. Pour cela, les autorités du Niger devront choisir de mettre en place le mécanisme national le plus adéquat, en fonction de son contexte, et nous sommes prêts à poursuivre, après ce premier moment de dialogue entre le SPT et le Niger, notre mission de conseil et d'appui pour ce processus », a souligné Mme Paulet.

« La ratification du protocole facultatif à la Convention contre la torture, en novembre 2014, a ouvert la voie à la désignation d'un mécanisme national de prévention (MNP). Nous avons constaté l'engagement total des autorités du Niger que nous avons rencontrées, à un très haut niveau, pour la prévention de la torture et des mauvais traitements. Maintenant la priorité doit être donnée à la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, d'un mécanisme de prévention indépendant, efficace et doté des ressources nécessaires pour mener à bien son mandat », a déclaré à la fin de la visite la cheffe de la délégation du SPT, Catherine Paulet.

Au cours de leur visite, du 29 janvier au 4 février 2017, ces experts ont visité des lieux de détention dans la région de Niamey et ont conseillé les autorités nigériennes sur la prévention de la torture et des mauvais traitements en vertu du Protocole facultatif à la Convention contre la torture (OPCAT).

