Le chemin qui mène à l'Afrobasket masculin 2017 qui se joue du 18 au 30 août prochain à Brazzaville (Congo) est engagé pour le Sénégal. Les Lions vont entamer à partir de la semaine prochaine la préparation en direction des deux tournois éliminatoires de la zone 2 au mois de mars prochain à Bamako et à Dakar. Après le désistement de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, ils se disputeront en deux manches entre les équipes du Sénégal, du Mali et de la Guinée avec au bout deux tickets qualificatifs.

Les Lions du basket sous la houlette de leur sélectionneur espagnol Porfirio de Fisac descendent à partir de la semaine prochaine sur le parquet de Marius Ndiaye pour les besoins de la préparation du tournoi qualificatif de l'Afrobasket 2017 qui aura lieu du 18 au 30 août à Brazzaville au Congo.

Après le désistement du Cap Vert et de la Guinée Bissau, le Sénégal cherchera sa qualification dans un tournoi à trois à côté du Mali et de la Guinée. A l'issue de la phase aller prévue du 17 au 19 mars à Bamako, les Lions seront quelques jours plus tard les hôtes de la manche retour prévue entre le 24 au 26 mars.

A l'issue de ce tournoi à deux manches, deux équipes empocheront les deux tickets qualificatifs de la zone.

«On se prépare à ce tournoi de Bamako. Nous sommes en train de travailler dans sens là. Ce la ne va pas être facile parce que en ce moment beaucoup de joueurs sont dans leur clubs. Mais nous au niveau de la Fédération nous sommes en train de faire le nécessaire pour avoir la meilleure équipe possible. Nous allons entamer la préparation à partir de la semaine prochaine avec un groupe local.

On va ensuite voir les expatriés qui viendront », a indiqué hier, le directeur technique national, Magatte Diop. « Nous sommes en train de travailler dans ce sens pour avoir la meilleure équipe possible », ajoute t-il. Il faut dans ce sens rappeler que les nouvelles dispositions de la Fiba-Monde, qui a réussi à imposer la libération de tous les joueurs convoqués pour les éliminatoires hormis ceux évoluant en Nba, facilitent un peu plus les choses aux sélections.

Si l'on sait que les dans le passé, les sélections a dû faire face à de nombreuses défection au point de frôler à de nombreuse reprises la qualification. Comme ce fut le cas lors des précédentes éditions où il aura fallu l'octroi de la wildcard (invitation) pour que l'équipe du Sénégal prenne part à l'Afrobasket 2015.

Cette fois le Sénégal disposera donc de tous les atouts qui lui permettront d'assurer non seulement sa qualification sur le terrain mais surtout d'aller à la reconquête du titre continental qui fuit le Sénégal depuis 1997. Lors de ce dernier rendez vous continental de Tunis, le Sénégal avait terminé à la 4e place derrière le Nigéria, l'Angola et la Tunisie.