Afrique de l'Ouest: 13éme édition du Festival sur le Niger

Photo: RFI

Les acteurs de la compagnie Acte 7 pendant la représentation à Ségou.

De ce moment très sobre avec le chanteur et musicien mozambicain José Mucavélé, à ce passage très ensoleillé de la jeune chanteuse capverdienne Elida Almeida, prix Découvertes Rfi en 2015, le public de cette 13ème édition du Festival sur le Niger a aussi eu droit à un show très spécial de l'artiste nigérian Ade Bantu. Sans parler de la touche finale de Salif Keita, venu avec ses classiques et autres succès indémodables... Même s'il n'est pas resté assez longtemps... Mais disons que l'on s'est aussi retrouvé dans l'ambiance de la fameuse Caravane culturelle pour la paix.

Oui... C'est peut-être vrai que Ade Bantu s'est plus ou moins servi de la scène du Festival sur le Niger comme d'une tribune politique, pour dire tout le mal qu'il pensait de Donald Trump, 45ème Président des Etats-Unis, et de tous ces dinosaures à la tête de certains Etats d'Afrique, mais le chanteur nigérian ne s'en est évidemment pas tenu à régler quelques comptes politiques. Lorsqu'il monte sur scène ce soir-là, look soigné sur un physique (presque) à la Stromae, Ade Bantu apparaît d'abord dos au public...

La voix de l'artiste n'a pas grand-chose d'une berceuse, loin de là, mais son petit côté ni très lisse, ni toujours très juste d'ailleurs, n'est certainement pas sans intérêt. Sans parler de cette incroyable présence qu'il a sur scène. On se souviendra par exemple de son «Lagos Jumping», sans doute la plus belle prestation du chanteur nigérian ce soir-là, samedi 4 février, et peut-être aussi de sa danse très suggestive avec l'une de ses choristes...

Comme on se souviendra, aussi, du passage très ensoleillé de la jeune chanteuse capverdienne Elida Almeida-elle est née en 1993-heureuse lauréate du prix Découvertes Rfi en 2015. A seulement 23-24 ans, Elida Almeida vous emmènera la plus sceptique des foules dans son univers à elle, sans en avoir l'air, avec une fraîcheur toute juvénile, et sans aucune prise de tête. Avec elle, on a comme l'impression que tout est «facile», et c'est un mot qui reviendra d'ailleurs très souvent dans le discours de l'artiste. Que ce soit pour que le public chante avec elle, pour que ces messieurs et dames l'aident à battre la mesure, ou pour danser une de ces batuka endiablées dont elle seule a le secret. Mais elle vous dira encore que «c'est facile».

Et lorsqu'elle chante, ou taquine les cordes de sa guitare, on l'écoute forcément. On aime à la fois ses silences toujours très à propos, et le petit côté fragile de cette voix joliment fêlée, qui sent bon le vécu. Elida, explique d'ailleurs le maître de cérémonie, parle d'amour, de sa vie, et de cet enfant qu'elle a eu il y a quelques années, à seulement 17 ans. On l'entendra justement reprendre sa toute première composition, «une chanson très spéciale» dira-t-elle, qui remonterait à ses années de lycée.

Dans le public, la fameuse chanson fera aussi cet effet-là. Idem pour la scène très épurée sinon très sobre du célèbre chanteur mozambicain José Mucavélé, seul avec sa guitare et avec sa voix chaude, qui vous donnera l'impression qu'il ne chante que pour vous, un soir de clair de lune au coin du feu. On citera encore son très intéressant duo guitare-kora, avec l'artiste malien Adama Keita.

Paix et Réconciliation

Autres prestations très appréciées : celle de Vieux Farka Touré, le fils de son père, et celle du duo malien de KiraKono.

Et voilà que ce soir-là, Salif Keita, en personne, mettait un point (presque) final à cette 13ème édition du Festival sur le Niger, quelques heures avant la cérémonie de clôture du lendemain. Que dire de plus sinon que l'artiste est resté lui-même, fidèle à son timbre de voix si particulier, à son sens du spectacle, comme à ses classiques et autres succès indémodables : «Laban», que le public reconnaîtra dès les premières notes, «YamboYambo», etc.

Même si, on ne l'entendra finalement pas autant que l'on aurait voulu, à cause de ces trop longues minutes instrumentales... Sans oublier que l'artiste lui-même n'est pas resté très longtemps sur scène, de quoi en frustrer quelques-uns, comme cette jeune femme qui à la sortie du Village du Festival, aura bien du mal à cacher sa déception : «Salif n'est même pas resté une heure..»

Mais il aura fait de nombreux heureux. On se souviendra par exemple des pas de danse de quelqu'un comme Manny Ansar, le directeur du Festival au désert de Tombouctou, et de son «frère», Mamou Daffé, le directeur Festival sur le Niger... Dans l'esprit, sans doute, de leur Caravane culturelle pour la Paix, qui tenterait, depuis 3-4 ans, de dissiper les malentendus et autres frustrations, ne serait-ce qu'en créant les conditions pour que les «différentes communautés du Mali et de l'Afrique se retrouvent, échangent, passent des moments ensemble, prennent le temps de se connaître (... ) ».

Première étape de cette Caravane : Ségou, puis Tombouctou, qui serait en train de se reconstruire selon Manny Ansar, les réfugiés reviennent d'ailleurs petit à petit nous a-t-il confié, ensuite Sikasso, Bamako, et enfin le Maroc, dernière étape de ce concept «sahélo-saharien», avec la collaboration de HalimSbai, directeur du Festival Taragalte.

MAMOU DAFFE, DIRECTEUR DU FESTIVAL SUR LE NIGER : «Nous fondons beaucoup d'espoir en cet Accord...»

Dans les médias, on entend qu'on se fait la guerre, mais quand on voit un Sonraï, un Touareg et un Soninké faire de la musique ensemble, passer des soirées sous les tentes, faire du thé, c'est que quelque chose commence à se construire entre nous, et nous pensons que c'est ce qu'il faut commencer à multiplier dans tous les Etats, pour aider à la compréhension de la différence de tout un chacun.

Entre Bamako et le Maroc, on passe par les camps de réfugiés en Mauritanie et au Burkina-Faso. Nous avons une tournée africaine de la Caravane et une tournée européenne. Nous avons conçu ensemble un groupe, le Sahara Band, qui va faire une tournée africaine, et une tournée européenne en été, pour véhiculer ce message de paix à travers le monde, pour dire que le Mali est de retour, que le Mali est debout. Bien sûr, le chemin reste très long, il y a encore beaucoup de défis et plein d'embûches, mais il faut commencer par de petits pas (... ), et nous fondons beaucoup d'espoir en cet Accord qui est en train de connaître un début d'exécution.

HALIM SBAI, DIRECTEUR DU FESTIVAL TARAGALTE AU MAROC : «Malheureusement pour la zone sahélo-saharienne...»

En 2012, nous étions invités au Festival au désert qui s'est tenu à Timbuktu le 16 janvier 2012, et le lendemain, c'était le déclenchement des hostilités dans le Nord du Mali. (... ) En partant, on a entendu que les premières victimes, c'était les populations, qui étaient chassées de chez elles, les artistes qui ne pouvaient plus faire de musique, qui ne pouvaient même plus utiliser leurs guitares. Donc on s'est dit que la moindre chose que l'on pouvait faire pour ces gens, c'était de les inviter au Festival de Taragalte en novembre 2012. Il y avait une grande délégation, et c'est de là que l'on a eu l'idée de la création de cette Caravane, qui est maintenant devenue un réseau.

Comme chaque nouveau projet, il faut quand même du temps, pour que les gens y croient : il faut qu'il soit crédible le projet. Ça commence à être connu, ça prend de l'ampleur, et je pense que la signature des Accords de paix, comme l'introduction, dans ce gouvernement malien, de la ministre de l'Artisanat et du Tourisme (Nina WalletIntalou, Ndlr), membre du Mouvement national de libération de l'Azawad (Mnla), est très important. Mais à nous seuls on ne peut pas tout faire, autrement dit sans une volonté politique, sans la participation d'autres acteurs, qui sont très importants. Et malheureusement pour le Sahélo-Sahara, ces acteurs sont à l'extérieur, ce sont eux qui téléguident les choses.

HALIM SBAI SUR LE RETOUR DU MAROC AU SEIN DE L'UNION AFRICAINE, APRES 33 ANS D'ABSENCE : «Ce retour arrive même un peu tard mais...»

Déjà merci pour le Sénégal, ce lien avec le Sénégal est très important, et le Maroc ne peut qu'être fort, avec ce retour à la maison. Je pense que ce retour arrive même un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. On est très content de se retrouver en Afrique, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le Maroc c'est comme un arbre, c'est une citation du défunt roi Hassan II, qui a dit que le Maroc c'est comme un arbre, avec les racines en Afrique, et les branches en Europe. Et donc pour nourrir les branches, il faut vraiment s'occuper des racines. On se félicite de ce retour à la famille, après une longue absence.