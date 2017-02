Notons, par ailleurs, que la cérémonie a été l'occasion de parapher un accord de partenariat entre la société nationale de transport public et l'association Handicap international. La représentante de ladite association, qui a magnifié les efforts consentis par le gouvernement en mettant en place le cadre juridique et légal, a tout de même déploré le problème de concrétisation de la loi au Sénégal. Toutefois, elle a salué l'initiative de Me Moussa Diop, non sans inciter les autres à offrir des emplois décents aux personnes vivant avec un handicap.

En effet, au total, 25 personnes vivant avec un handicap ont été recrutées au poste de receveur au sein de la boîte, pour la première phase. L'information a été livrée par le Directeur général de 3D, Me Moussa Diop, au cours d'une cérémonie tenue hier, mardi 7 février, au sein de la direction de ladite société. La robe noire à la tête de 3D explique que, conformément à la vision du chef de l'Etat, Macky Sall, de lutter contre les injustices sociales, il était normal de penser aux 15% de Sénégalais vivant avec un handicap. «Aujourd'hui, nous concrétisons cette vision du Président Macky Sall en intégrant dans le personnel de Dakar Dem Dikk des personnes vivant avec un handicap», indique-t-il. Informant que parmi les nouvelles recrues y figurent d'anciens soldats mutilés de guerre, Me Moussa Diop trouve anormal que cette catégorie soit mise à l'écart après le service rendu à la Nation.

Votée le 6 juillet 2010, la loi d'orientation sociale n° 2010-15, relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées, suite aux difficultés notées dans la prise en charge et l'intégration de cette frange de la population, commence à se concrétiser. La société nationale de transport public, Dakar Dem Dikk (3D) semble donner la voie.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.