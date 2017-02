Sénégal: Rentrée solennelle du stage - Le barreau féte les avocats en herbe

Du mardi 14 au vendredi 17 février prochain, l'Ordre des avocats du Sénégal organise une rentrée solennelle du stage à Dakar. En conférence de presse hier, mardi 7 février, barreau du Sénégal a fait savoir qu'une série d'activités sont au menu de cet évènement dont maîtres Malick Fall et Nidal Kamal sont les secrétaires de conférence.

L'Ordre des avocats du Sénégal rend, cette année, honneur à maîtres Malick Fall et Nidal Kamal à l'occasion de la rentrée solennelle du stage ou encore conférence du stage qu'il organise du mardi 14 au vendredi 17 février prochain à Dakar. Les deux robes noires sont les lauréats, ils sont choisis comme secrétaires de la conférence à travers un concours à la promotion de stagiaires.

Pour expliquer le sens de l'évènement qui réunira plus de 70 confrères issus d'une vingtaine de barreaux étrangers et organisations internationales d'avocats, l'Ordre des avocats du Sénégal a tenu une conférence de presse hier, mardi 7 février. Selon le chargé de la communication des avocats, maître Papa Laity Ndiaye, «les rentrées solennelles sont un excellent creuset de rencontres et d'échanges à la fois humaines et intellectuels entre avocats du monde entier et elles suscitent donc un réel engouement».

Plusieurs activités sont au menu de cet «évènement majeur» de la vie de l'Ordre des avocats organisé tous les deux ans à la gloire des secrétaires de conférence. Au programme de cette manifestation qui sera marquée par les discours des deux lauréats, le premier jour, il est prévu une table ronde de la Cour internationale d'arbitrage pour le «lancement en Afrique du nouveau Règlement de la CCI sur les procédures d'arbitrage accéléré», le mercredi. Il y aura également un séminaire de l'Union internationale des avocats sur le «Droit minier et le Droit pétrolier», prévu les jeudi et vendredi, surtout quand on sait que le débat sur le pétrole a occupé les devants de l'actualité ces derniers jours au Sénégal.

Et, ce sont «d'éminents spécialistes des questions inscrites à l'ordre du jour et des thèmes d'actualité qui vont animer les débats». Le programme de la rentrée solennelle se poursuivra avec une croisière à l'Ilot Sarpan de Dakar et à la Pointe des Almadies ainsi qu'une visite à la Maison des Esclaves de l'Ile de Gorée. Et, pour joindre l'utile à l'agréable, pour reprendre les mots de Papa Laity Ndiaye, c'est une soirée de gala animée par Youssou Ndour qui va clôturer la rentrée.