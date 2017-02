Venant en appoint à son camarade de réseau, le ministre Secrétaire d'Etat en charge de l'Alphabétisation et de la promotion des langues, Youssou Touré a fait savoir que «ce pays a besoin de sérénité. La stabilité d'un pays demande un certain discours». Pour lui, il y a en réalité, trop d'agitation.

De l'avis de l'enseignant, cela prouve que «les sources de tes délations et déballages se seraient taries». Et de s'interroger : «pourquoi mettre cette ignominie dans la bouche sainte de ta mère ?». Par conséquent, Mamadou Faye demande à l'opposant Ousmane Sonko à se ressaisir, à défaut, de laisser ses parents en dehors de sa «zone de turbulence».

Le Réseau des enseignants de l'Alliance pour la République est dans tous ses états, et l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse hier, mardi 7 février. En effet, Youssou Touré, coordonateur dudit Réseau et compagnie n'ont pas raté le leader du parti politique Pastef.

Réponse du berger à la bergère. La réplique du camp du pouvoir ne s'est pas fait attendre, suite à la sortie de l'ex-inspecteur des Impôts et domaines, Ousmane Sonko, s'attaquant au chef de l'Etat, Macky Sall et à son régime.

Le Réseau des enseignants de l'Alliance pour la République (Apr) digère mal la sortie de l'ex-inspecteur des Impôts et domaines, Ousmane Sonko, s'attaquant à Macky Sall et à son régime, tout en promettant des «révélations graves», très prochainement. En conférence de presse hier, mardi 7 février, Youssou Touré, Coordonnateur dudit réseau et compagnie ont traité de tous les noms d'oiseaux M. Sonko, non sans l'inviter de savoir raison garder.

