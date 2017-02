Algérie: Relations avec la France - Guigou se livre

interview

Alger — La présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée française, Elisabeth Guigou, a accordé, mardi, un entretien à l'APS, dont voici le texte intégral:

1- La France connaîtra au cours du premier semestre de l'année en cours des changements politiques, à l'issue de deux scrutins déterminants, et, force est de constater que depuis 2012, le partenariat avec l'Algérie s'est accru et des bases réelles de coopération ont été mises en place. Comment, d'après vous, Paris et Alger pourront sceller un axe de coopération constant qui s'inscrirait dans le long terme ?

Nos deux pays vont chacun entrer dans une période électorale, avec des élections présidentielles et législatives en France et des élections législatives en Algérie en 2017. Durant cette période, nous devons continuer à travailler sur les bases solides de partenariat qui ont été établies par les présidents Hollande et Bouteflika à Alger en décembre 2012 lors de la visite d'Etat du Président de la République.

Nous disposons en effet d'outils efficaces pour poursuivre notre coopération dans tous les domaines. Le Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN), qui s'est tenu pour la première fois à Alger en décembre 2013, permet par exemple aux gouvernements français et algériens de se réunir presque chaque année afin de travailler sur tous les volets de la relation bilatérale. Dans le domaine économique également, le Comité mixte économique franco-algérien (COMEFA), qui s'est réuni chaque année depuis novembre 2014, a été créé pour être une instance de dialogue privilégiée sur tous les aspects de notre coopération économique.

Dans le domaine parlementaire, nos deux assemblées ont mis en place une grande commission interparlementaire, qui a amené le président Bartolone à venir ici à Alger en 2013, puis à nouveau en juin dernier. Le Sénat et le Conseil de la Nation ont pour leur part signé un protocole de coopération en décembre 2015 et mis en place un forum de coopération dont la première édition s'est tenue en octobre dernier à Paris, qui a été l'occasion de la première visite officielle du président Bensalah.

Dans bien d'autres domaines (culturel, universitaire, judiciaire, défense, protection civile, mémoire, etc.), des accords ont été signés et des groupes de travail ont été mis en place pour ancrer l'excellence de notre relation bilatérale dans le temps.

Les cadres sont donc bien posés pour que notre relation poursuive son développement dans tous les domaines avec le même dynamisme. C'est l'intérêt de nos deux pays de continuer à multiplier les projets communs dans les secteurs économique, scientifique, culturel. Nous devons également continuer de travailler sur les questions de notre mémoire et de notre histoire partagées, qui sont souvent encore douloureuses. Permettre au passé de s'écrire et se tourner ensemble vers l'avenir. Nous devons continuer sur cette voie.

2- Quel est votre point de vue sur l'expression « l'Europe regarde trop à l'Est et pas assez au Sud » ? Avec tous les enjeux qui se présentent aux pays de la rive occidentale de la Méditerranée, comment vous voyez cette coopération avec les pays du sud de la Méditerranée ?

L'Union européenne doit bien prendre en compte la priorité stratégique que représente pour elle son voisinage Sud, et en particulier le Maghreb. Il est vrai que si les pays du Sud de l'Europe, dont la France, en ont bien conscience, c'est parfois moins vrai pour certains autres Etats membres, qui regardent plus vers l'Est.

Ce sujet était au cœur du rapport qui a été publié récemment par deux parlementaires français, avec pour message principal de remobiliser l'Europe vers son sud. En tant que présidente de la commission, je ne suis nullement engagée par les propos tenus à l'occasion de la présentation de ce rapport qui ont hélas brouillé ce message.

En effet comme le souligne ce rapport,c'est au Sud, et notamment au Maghreb, que se trouvent les premiers partenaires de l'Europe dans la lutte contre le terrorisme. La France l'a bien expérimenté dans sa coopération avec l'Algérie. Nous sommes également confrontés aux mêmes défis migratoires. Enfin, les partenaires de la rive sud, et c'est vrai en particulier de l'Algérie, sont surtout les partenaires majeurs du règlement des crises régionales.

On le voit bien avec le rôle de premier rang joué par l'Algérie dans le règlement de la crise malienne ou dans la promotion d'une solution réaliste et inclusive en Libye. L'Europe doit dont davantage prendre en compte ces réalités - c'est dans son intérêt - et renforcer ses partenariats et son dialogue avec les pays de son voisinage sud.

Dans ce contexte, le Dialogue des pays riverain de la Méditerranée Occidentale, dit Dialogue 5+5 car il réunit les 5 pays de la rive nord et les 5 pays de la rive sud, joue un rôle de premier ordre. Il est actuellement co-présidé par l'Algérie et la France. C'est l'enceinte idoine pour traiter de tous les sujets d'intérêts communs et renforcer nos coopérations.

Et l'Union européenne, qui y est souvent associée comme observatrice, peut y puiser un certains nombres d'idées, l'intérêt étant de bien articuler l'ensemble des instruments de dialogue régionaux pour être collectivement plus efficaces.

3- L'Algérie et la France sont directement engagées dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Comment vous évaluez la coopération entre les deux pays et comment vous voyez le rôle que joue l'Algérie dans le règlement des crises de la région de l'Afrique du nord (Libye) et du Sahel (Mali) notamment ?

Le terrorisme, avec ses ramifications internationales, ne peut être vaincu que par une coopération étroite entre tous les pays. Cette coopération existe entre la France et l'Algérie et elle est très satisfaisante. Nous travaillons notamment au plan opérationnel et dans le domaine de la lutte contre la radicalisation, où l'expérience de votre pays, qui a payé un lourd tribut durant la décennie noire, est particulièrement précieuse.

Chaque fois que la France a été frappée par l'horreur du terrorisme, les manifestations de soutien et de solidarité ont été nombreuses en Algérie. Et je profite de votre question pour exprimer à nouveau aux autorités et à la population algériennes toute la reconnaissance de la France.

Cette coopération que nous avons développée pour lutter contre le terrorisme se situe à la hauteur du rôle incontournable que joue l'Algérie sur la scène régionale, en particulier pour restaurer la paix et la stabilité en Libye et au Mali. Nos deux pays se consultent régulièrement sur ces dossiers et nous partageons la préoccupation des autorités algériennes, comme nous partageons leur conviction que seuls le dialogue et la réconciliation politique permettront un règlement durable de ces conflits.