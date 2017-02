Un dispositif de perception du niveau de vie des ménages sénégalais à travers la téléphonie mobile est opérationnel. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), a porté à la connaissance ledit projet dénommé «A l'écoute du Sénégal», hier mardi 7 février 2017. Lors de cette entrevue avec la presse, Aboubacar Sedikh Beye, Directeur général de l'Ansd, a annoncé la sortie prochaine du rapport sur les entreprises.

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans ses missions de production des données statistiques nationales, s'est engagée à produire régulièrement des données statistiques sur les ménages.

Dénommé «A l'écoute du Sénégal» d'une durée de deux ans, et chiffré à 206 millions de franc CFA, ledit projet est un système d'enquête consistant à suivre, à travers une interview par téléphone mobile, un certain nombre de variables très simples sur les conditions de vie des ménages de façon périodique avec un panel réduit de ménages.

Ce procédé par téléphonie mobile dont les téléphones sont offerts aux 1500 ménages ciblés (échantillon) en zone urbain de Dakar, des centres urbains et en milieu rural consiste à dérouler une enquête de base par la méthode classique puis, la mise en place d'un centre d'appel qui est utilisé pour la collecte des informations par téléphone mobile selon une fréquence mensuelle sur la période précitée (2 ans).

Une approche développée par la Banque mondiale (Bm) qui se veut «d'assurer un suivi plus rapproché des politiques, programmes et projets inscrits dans les stratégies nationales et internationales de développement comme le Plan Sénégal Emergent (Pse) ou les Objectifs de développement durable (Odd) pour lesquelles les autorités se sont engagées pour mieux améliorer les conditions de vie des populations», a rappelé Aboubacar SedikhBeye, Directeur général de l'Ansd.

RAPPORT SUR LES ENTREPRISES

Profitant de la présentation de ce projet, il annonce la sortie prochaine du rapport sur les entreprises: «Nous avions le rapport provisoire des entreprises. Le rapport final sera bientôt présenté».

La présentation et la visite du Call center mis en place par simulation du procédé laisse entrevoir une approche qui permet de générer des données de bonne qualité, d'une manière souple, rapide et peu coûteuse. Ce qui fera dire au Dg que ce dispositif répond aux besoins urgents de données pour les décideurs politiques et de fournir une rétroaction régulière sur les programmes de grande envergure.

Macoumba Diouf, chef du projet rappelant les objectifs, dira de manière spécifique: «Il s'agit de renseigner les indicateurs pertinents sur l'éducation, l'électricité et le transport, la santé, l'eau, l'emploi, le patrimoine, la dépense et consommation, l'alimentation et sécurité alimentaire. Et par ricochet, mesurer les inégalités entre les catégories sociales aux fins d'apporter une réponse aux exclusions sociales et contribuer au dialogue sociale», mentionne t-il.